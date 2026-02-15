Resmen duyuruldu: KPSS 60 puanla personel alınacak!

Personel alımı ilanları, kamu kurumlarında çalışmayı hedefleyen binlerce insanın gündeminde yer alıyor. Zira pek çok kişi KPSS'ye giriyor ve sınav sonrası puanına uygun, tercih ettiği personel alımı ilanlarına başvuru yapıyor. Özellikle düşük KPSS puanıyla başvuru yapılabilen kamu kurumlarının ilanları çoğu kişinin ilgisini çekiyor.

Bunun yanı sıra, Aydın ili Didim Belediye Başkanlığı da personel alımı yapılacağını açıkladı. Duyurulan ilanda en az 60 KPSS puanı istendiği aktarıldı.

60 KPSS PUANI İLE PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Aydın ili Didim Belediye Başkanlığı bünyesinde; KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacağı resmen duyuruldu. Açıklanan ilandaki pozisyon unvanları, veteriner hekim ve mühendis olarak belirtildi.

Personel alımı ilanında istenen KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve niteliklerle ilgili detaylar aşağıda yer alıyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE DİĞER DETAYLAR

Personel alımı ilanında, adayların sözlü sınava katılabilmeleri için elektronik ortamdaki başvuruları 10 Mart 2026 ile 12 Mart 2026 tarihleri arasında, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, Aydın ili Didim Belediye Başkanlığı [email protected] adresine yapacakları belirtildi.

Şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacak başvuruların, belirtilen başvuru tarihleri arasında, mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) başvuru formunu ve istenilen diğer belgeler eksiksiz ve doğru şekilde doldurularak Cumhuriyet Mah. İnönü Bulv. No:269 Didim/AYDIN adresindeki Didim Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacağı duyuruldu. Geciken postalardan Aydın ili Didim Belediye Başkanlığının sorumlu olmayacağı aktarıldı.