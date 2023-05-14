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Gündem Zeynep Tunuslu: 60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim, bu sefer oyum Erdoğan'a
Gündem

Zeynep Tunuslu: 60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim, bu sefer oyum Erdoğan'a

Yeniakit Publisher
2023-05-14 14:42:00 - 2023-05-14 14:44:15
Zeynep Tunuslu: 60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim, bu sefer oyum Erdoğan'a

Bugüne kadar CHP'ye destek olduğunu ifade eden ünlü modacı ve gazeteci Zeynep Tunuslu, bu sefer kazananın yanında olmak istediğini ve oyunu Tayyip Erdoğan'a vereceğini belirtti.

Seçimlere çok kısa bir süre kaldı...

Milyonlarca insan Türkiye'nin kaderini oylamak için sandık başına gidecek.

Ünlü modacı ve gazeteci Zeynep Tunuslu, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere bir gün kala oyunun rengini açıkladı.

Ünlü modacı Zeynep Tunuslu oy tercihiyle ilgili kısa bir video yayınladı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu sefer oyum Recep Tayyip Erdoğan'a"

Bugüne kadar CHP'ye destek olduğunu ifade eden Tunuslu, bu sefer kazananın yanında olmak istediğini ve oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini belirtti.

"Bu sefer ben de sevineyim"

Sonhavadis.com sitesine konuşan Zeynep Tunuslu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, yarın çok önemli bir gün. Biliyorsunuz seçim var. Ben 60 yaşına kadar her seçimde CHP'ye oy verdim, hep modum kırıldı. Bu sene kazananın yanındayım. Tayyip Bey'e vereceğim. Çünkü o kazanacak. Bari ben de sevineyim.

Zeynep Tunuslu'nun, bu kez tercihini değiştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyi planladığını ifade etmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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