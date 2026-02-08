Zeynep Güneş kimdir? Kaç yaşında, görevi nedir?

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde belediye başkanlığı görevini sürdüren Zeynep Güneş, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası yeniden gündeme geldi. Yaşanan gelişmelerle birlikte vatandaşlar, Güneş’in siyasi geçmişini, eğitim hayatını ve belediye başkanlığı sürecini araştırmaya başladı. Yerel yönetim alanında uzun yıllardır aktif olan Güneş, özellikle Mihalgazi’de yürüttüğü çalışmalar ve siyasi kariyeriyle tanınan isimler arasında yer alıyor. Peki, Zeynep Güneş kimdir?

Zeynep Güneş kimdir?

Zeynep Güneş, 1976 yılında Eskişehir’de doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Sarıcakaya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Ardından Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olarak lisans eğitimini işletme alanında tamamladı.

Zeynep Güneş’in siyasi hayatı 2003 yılında başladı. Bu dönemde AK Parti Mihalgazi Kadın Kolları Başkanlığı görevine seçildi. Kadınların yerel yönetim süreçlerine katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttü. Aynı süreçte tarımsal kalkınmayı desteklemek ve kadın üreticileri güçlendirmek amacıyla 116 kadının yer aldığı bir kooperatifin kurulmasına öncülük etti.

Zeynep Güneş, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den Mihalgazi Belediye Başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek görevine devam etti. 2024 yerel seçimlerinde de üçüncü kez belediye başkanı olarak göreve geldi.

Halen Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde belediye başkanlığı görevini sürdürüyor.

Zeynep Güneş’in bir çocuğu bulunuyor. Hem siyasi hem de sosyal alanda faaliyet gösteren Güneş, yerel yönetim çalışmalarının yanı sıra toplum odaklı projelerle de biliniyor.