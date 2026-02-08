Şarkıcı Emrah'ı çileden çıkardılar: 'Hepinize dava açacağım!'
Bir döneme damgasını vuran Şarkıcı Emrah, çocukları Eleysa ve Elyasa ile yer aldığı fotoğrafların altına yapılan kötü yorumlara ateş püskürerek tek tek dava açacağını duyurdu.
"Küçük Emrah" ismiyle yıllardır hem sinema hem de müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri haline gelen ünlü sanatçı Emrah, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla çocukları hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlara ateş püskürdü.
2014 yılında Sibel Erdoğan ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten dünyaya gelen çocukları Elyesa ve Eleysa'ya düşkünlüğüyle bilinen ünlü sanatçı, son dönemlerde yapılan sınırı aşan yorumlara karşı harete geçeceğini vurguladı.
"DÜNYA BİR YANA EVLATLARIM BİR YANA..." "Dünya bir yana, evlatlarım bir yana… Onlar benim her şeyimdir. Hayatımın anlamlarıdır, gözümün nurudur ikisi de. Canımın içidirler..." diyen ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kalbimdir yavrularım. Elyesam ve Eleysam hayatımın en vazgeçilmez değerleridir.
Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına hadsizce, terbiyesizce yapılan ve hakaret içeren yorumları avukatıma ileterek hukuki süreci en kısa sürede başlatacağımı kamuoyuna bildirmek isterim"
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞINI DUYURDU Hukuki yollara başvuracağını bir kez daha vurgulayan Emrah, "Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına yapılan tüm yorumlar, avukatlarım tarafından tek tek incelenecektir ve hukuki süreç başlatılacaktır" şeklinde konuştu./ kaynak: haber7
