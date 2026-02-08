İşte bu hiç beklenmiyordu: Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo sezonu kapattı
Beşiktaş’ın Kolombiya ekiplerinden Deportes Tolima’ya kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'dan kötü haber geldi.
Beşiktaş’ın Kolombiya ekiplerinden Deportes Tolima’ya kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'dan kötü haber geldi.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Elan Ricardo'da kriz bir türlü bitmiyor...Beşiktaş’ın Kolombiya ekiplerinden Deportes Tolima’ya kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo’dan üzücü haber geldi.
Ricardo, Kolombiya’nın en üst düzey ligi olan Categoría Primera A’da oynanan Llaneros karşılaşmasında sakatlandı.
Kolombiya basınından Caracol Radio'nun haberine göre ise genç oyuncunun sol dizi çıktığı tespit edildi. Habere göre Ricardo, sezonu kapattı.
Deportes Tolima formasıyla bu sezon 4 resmi maçta forma giyen Elan Ricardo, 111 dakika süre aldı. Ricardo, sezon sonunda kiralık sözleşmesinin tamamlayarak Beşiktaş'a dönecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23