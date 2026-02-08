  • İSTANBUL
İşte bu hiç beklenmiyordu: Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo sezonu kapattı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İşte bu hiç beklenmiyordu: Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo sezonu kapattı

Beşiktaş’ın Kolombiya ekiplerinden Deportes Tolima’ya kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'dan kötü haber geldi.

#1
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo sezonu kapattı

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Elan Ricardo'da kriz bir türlü bitmiyor...Beşiktaş’ın Kolombiya ekiplerinden Deportes Tolima’ya kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo’dan üzücü haber geldi.

#2
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo sezonu kapattı

Ricardo, Kolombiya’nın en üst düzey ligi olan Categoría Primera A’da oynanan Llaneros karşılaşmasında sakatlandı.

#3
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo sezonu kapattı

Kolombiya basınından Caracol Radio'nun haberine göre ise genç oyuncunun sol dizi çıktığı tespit edildi. Habere göre Ricardo, sezonu kapattı.

#4
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo sezonu kapattı

Deportes Tolima formasıyla bu sezon 4 resmi maçta forma giyen Elan Ricardo, 111 dakika süre aldı. Ricardo, sezon sonunda kiralık sözleşmesinin tamamlayarak Beşiktaş'a dönecek.

