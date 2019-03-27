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Zeydan Karalar kimdir? | CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Zeydan Karalar, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Zeydan Karalar'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar da internette araştırma yapıyor. Peki, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanadayı Zeydan Karalar kimdir? Zeydan Karalar kaç yaşında? Zeydan Karalar nereli?

27 Mart 2019 Çarşamba 15:58
Zeydan Karalar kimdir? | CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Zeydan Karalar, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Zeydan Karalar'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar da internette araştırma yapıyor. Peki, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanadayı Zeydan Karalar kimdir? Zeydan Karalar kaç yaşında? Zeydan Karalar nereli?

Zeydan Karalar kimdir?

1958’de Adana’da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana’da okudu. 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. 1981’de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye’nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

1979-1985 yılları arasında Çukobirlik’te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı. 1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş’de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı. 1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş’de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan’da Okan-Antriko Entegre Tekstil Fabrikasını da kurdu ve Genel Müdürlüğü’nü yaptı. 2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik’i kurdu. 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres’i kurdu. Şirketteki yönetimini sürdürürken siyasete de ara vermedi.

7 Temmuz 2010’da CHP Adana İl Başkanlğı’na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011’de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. Zeydan Karalar halen ADSİAD üyeliğini, MMO üyeliğini ve A-TEKS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Eşi Nuray Karalar Fen ve Teknoloji Öğretmeni, kızı tıp doktoru, iki oğlu mühendistir. Arapça ve Almanca bilmektedir.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:58
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