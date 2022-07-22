Engin Ardıç, sürekli erken seçim olacağı yönünde propaganda yapıp tarih veren tiplere bel bağlayan medyayı yerden yere vurdu. "Madem haber değeri oluyor, al ben de sallıyorum: Erken seçim 19 Mayıs 2023'te! Zevzek ve sanal basın, bunu da yazın" diyen Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Birtakım çarçur haber siteleri var.

Bunlar muhalif. Olur ya.

İktidara zarar verebileceğini düşündükleri en küçük, en hurda ayrıntıyı bile atlamıyorlar, "değerlendiriyorlar"...

Bunların başında anket balonları geliyor, bir de erken seçim üfürüğü.

İyi Parti yüzde 20'ye çıkmış, AK Parti CHP'nin gerisine düşmüş, falan. Yiyen yesin.

Gene bir adam, ekonomistmiş, kendince bir erken seçim tarihi açıklamış: 23 Nisan 2023.

Bu erken mi oluyor? İki ay erken...

Madem haber değeri oluyor, al ben de sallıyorum:

Erken seçim 19 Mayıs 2023'te!

Zevzek ve sanal basın, bunu da yazın."