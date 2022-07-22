  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Zevzek ve sanal basın, bunu da yazın
Medya

Zevzek ve sanal basın, bunu da yazın

Engin Ardıç, sürekli erken seçim olacağı yönünde propaganda yapıp tarih veren tiplere bel bağlayan medyayı yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 10:06:00 -
Zevzek ve sanal basın, bunu da yazın

Engin Ardıç, sürekli erken seçim olacağı yönünde propaganda yapıp tarih veren tiplere bel bağlayan medyayı yerden yere vurdu. "Madem haber değeri oluyor, al ben de sallıyorum: Erken seçim 19 Mayıs 2023'te! Zevzek ve sanal basın, bunu da yazın" diyen Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Birtakım çarçur haber siteleri var.

Bunlar muhalif. Olur ya.

İktidara zarar verebileceğini düşündükleri en küçük, en hurda ayrıntıyı bile atlamıyorlar, "değerlendiriyorlar"...

Bunların başında anket balonları geliyor, bir de erken seçim üfürüğü.

İyi Parti yüzde 20'ye çıkmış, AK Parti CHP'nin gerisine düşmüş, falan. Yiyen yesin.

Gene bir adam, ekonomistmiş, kendince bir erken seçim tarihi açıklamış: 23 Nisan 2023.

Bu erken mi oluyor? İki ay erken...

Madem haber değeri oluyor, al ben de sallıyorum:

Erken seçim 19 Mayıs 2023'te!

Zevzek ve sanal basın, bunu da yazın."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23