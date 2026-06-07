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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Altın, gümüş, platin ve paladyumda tarihi çöküş! Değerli metaller savaş gölgesinde eridi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın, gümüş, platin ve paladyumda tarihi çöküş! Değerli metaller savaş gölgesinde eridi

ABD/İsrail-İran Savaşı’nda 100’üncü güne girilirken, piyasaların ‘güvenli liman’ olarak gördüğü değerli metaller sert satış baskısı altında kaldı. Savaş öncesinde rekor üstüne rekor kıran altın yüzde 17,8, gümüş yüzde 27,6 ve paladyum yüzde 31'i aşan oranlarda değer kaybederken; Fed'in ‘şahin’ beklentileri ve likiditeye kaçış dalgası emtia piyasasını adeta altüst etti.

#1
Foto - Altın, gümüş, platin ve paladyumda tarihi çöküş! Değerli metaller savaş gölgesinde eridi

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD/İsrail-İran Savaşı 100'üncü gününe girerken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü değerli metallerde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Yılın ilk aylarında rekor üstüne rekor kıran altın, gümüş, platin ve paladyum savaşın gölgesinde sert değer kaybı yaşadı.

#2
Foto - Altın, gümüş, platin ve paladyumda tarihi çöküş! Değerli metaller savaş gölgesinde eridi

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda 7 Haziran itibarıyla 100'üncü güne girilirken, bu dönemde değerli metallerden olan altın, gümüş, platin ve paladyum sert satış baskısı altında kaldı. ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 28 Şubat'ta başlamasının ardından emtia piyasasında sert dalgalanmalar görülürken, bu dalgalanmalardan en fazla değerli metal fiyatları olumsuz etkilendi. Bu yılın ilk ayında rekor kıran altın, gümüş ve platin fiyatlarında savaşın başlamasıyla ibre tersine dönerken, paladyum da bu düşüş eğiliminden nasibini aldı.

#3
Foto - Altın, gümüş, platin ve paladyumda tarihi çöküş! Değerli metaller savaş gölgesinde eridi

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin enflasyonist baskıları güçlendireceğine yönelik endişeler ve bu endişelerin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "şahin" beklentileri artırması değerli metal fiyatlarındaki sert düşüşün en önemli nedeni olarak öne çıktı.

#4
Foto - Altın, gümüş, platin ve paladyumda tarihi çöküş! Değerli metaller savaş gölgesinde eridi

Orta Doğu'daki gerilimin, ticaret politikasına dair belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde artması, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları daha da artırabileceği endişesini güçlendirdi. Enflasyonist endişelerle tahvil faizlerinde görülen yükseliş de emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Yatırımcıların risklerden kaçınma ve likiditeye dönme isteği de doların güçlenmesine neden oldu. Öte yandan, jeopolitik risklerden dolayı küresel ekonomik aktivitenin zarar görebileceğine yönelik endişeler endüstriyel alanda kullanılan gümüş, platin ve paladyumda sert düşüşlere neden oldu.

#5
Foto - Altın, gümüş, platin ve paladyumda tarihi çöküş! Değerli metaller savaş gölgesinde eridi

ALTININ DEĞER KAYBI SAVAŞ ÖNCESİNE KIYASLA YÜZDE 17,8 OLDU Bu yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının onsu ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 12,4 değer kazancıyla 4 bin 849 dolardan tamamlayan ons altının bu yükselişi şubatta da devam etti.

#6
Foto - Altın, gümüş, platin ve paladyumda tarihi çöküş! Değerli metaller savaş gölgesinde eridi

Altının onsu şubat ayını yüzde 8,5 değer kazanarak 5 bin 263 dolardan tamamladı. Orta Doğu'da yaşanan söz konusu gelişmelerle değer kaybetmeye başlayan altının onsu martta 4 bin 99 dolara kadar gerilese de bu ayı yüzde 11,32 düşüşle 4 bin 667 dolardan bitirdi. Mart ayında yaşanan bu düşüş 2008 krizinden bu yana en sert aylık gerileme olarak kayıtlara geçti. Nisanda yüzde 1 değer kaybeden altının onsu, mayıs ayında da yüzde 1,77 geriledi ve mayıs ayını 4 bin 540 dolardan tamamladı. Altının onsu 5 Haziran'da 4 bin 328,6 dolardan kapanarak savaş öncesine kıyasla yüzde 17,8 değer kaybetti. Söz konusu sebepler gümüş fiyatlarında da etkili oldu. Finansal bir varlık olmasının yanı sıra güneş paneli yapımı başta olmak üzere endüstriyel alanda önemli bir role sahip olması gümüş fiyatlarındaki oynaklığın artmasına neden oldu. Yıla 71 dolardan başlayan gümüşün onsu ocak ayında 121,7 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 17,2 artışla 83,3 dolardan tamamlayan gümüşün onsu, yükselişini şubat ayında da sürdürdü.

#7
Foto - Altın, gümüş, platin ve paladyumda tarihi çöküş! Değerli metaller savaş gölgesinde eridi

Şubat ayını yüzde 12,6 artışla 93,8 dolardan tamamlayan ons gümüş, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle mart ayında sert geriledi. Mart ayında 61 dolara kadar gerileyen gümüşün onsu bu ayı yüzde 19,9 azalışla 75,1 dolardan, nisan ayında yüzde 1,8 düşüşle 73,7 dolardan tamamladı. Gümüşün onsu, mayıs ayı sonunda tekrar toparlanarak yüzde 2,1 artışla 75,3 dolar olmasına karşın, haftanın son işlem günü olan 5 Haziran'ı 67,9 dolardan tamamlayarak savaş öncesine kıyasla yüzde 27,6 değer kaybetti.

#8
Foto - Altın, gümüş, platin ve paladyumda tarihi çöküş! Değerli metaller savaş gölgesinde eridi

PALADYUM FİYATLARI YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE GERİLEDİ Yıla 2 bin 54 dolardan başlayan platinin onsu ise küresel arza yönelik devam eden sıkıntılarla ocak ayında 2 bin 923,3 dolarla rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 6,2 yükselişle 2 bin 182,2 dolarla tamamlayan platinin onsu şubat ayını da yüzde 8,5 artışla 2 bin 366,5 dolardan tamamladı. Mart ayında sert düşen platin bu dönemi artan jeopolitik riskler ve güçlenen dolarla yüzde 17,2 düşüşle 1960,1 dolarla bitirdi. Platinin onsu, nisan ayında yüzde 1,6 artışla 1991,4 dolara çıkarken, mayıs ayında tekrar düşüşe geçerek 1.922,6 dolara geriledi. Platin, 5 Haziran itibarıyla 27 Şubat kapanışına kıyasla yüzde 24,8 düşüşle 1779, dolara geriledi. Yıla 1603 dolardan başlayan paladyumun onsu ise ocak ayında yüzde 7 artışla 1713,3 dolara, şubat ayında yüzde 4,4 yükselişle 1788,7 dolara çıktı. Mart ayında yüzde 17 gerilemeyle 1484,8 dolara düşen paladyumun onsu nisan ayında hafif bir toparlanmayla yüzde 3,3 artışla 1533,9 dolara çıktı. Mayıs ayında ise yüzde 11,4 kayıpla 1359,6 dolara inen paladyumun onsu, ABD/İsrail-İran Savaşı öncesine kıyasla yüzde 31,1 değer kaybederek 1232,3 dolara indi.

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