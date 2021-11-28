Zerrin Özer hastalığı ne? Zerrin Özer hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?
Zerrin Özer sağlık durumu nasıl? Son günlerde üst üste zor günler atlatan Zerri Özer’in hastaneye kalıdırıldığı açıklandı. Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasından sonra Zerrin Özer hastalığı ne? Zerrin Özer hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? gibi sorular da sorulmaya başlandı.
Zerrin Özer hastaneye mi kaldırıldı? Rahatsızlanan sanatçı Zerrin Özer, hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, 10 gün önce köpeği ölen ve yaşadığı üzüntü nedeniyle zor zamanlar geçirdiği belirtilen Zerrin Özer, kullandığı ilaçların yan etkisi sonucu fenalaşarak, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Ek Binası'nda tedavi görmeye başladı. Zerrin Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Zerrin Özer kimdir?
4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in kız kardeşidir. 1957 doğumlu olan Zerrin Özer, 2021 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. 1991-1992 yılları arasında müzisyen Alper Önal ile, 2006-2008 yılları arasında Levent Süren ile, 2019-2020 yılları arasında Murat Akıncı ile evli kaldı.
İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Çocuk yaşlardayken anne ve babasının ayrılığı Zerrin Özer'i derinden etkiledi. Müziğe olan tutkusu, ABD'li şarkıcı Janis JoplinE olan hayranlığıyla gelişti. 1969 yılında ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye verdi.
1975 yılında katıldığı TRT yarışmasında birinci oldu. Müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini aldı, ilk plağı olan 'Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında yayınlandı.
İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan 'Gönül' şarkısıyla büyük çıkış yakaladı. 1980 yılının en iyi 45'liği seçilen ikinci ve son çalışması 'Gönül / Yaman Olurum' ile Altın Plak Ödülü almaya hak kazandı. 1980 yılında ilk stüdyo albümü 'Seni Seviyorum' adıyla piyasaya çıktı. 1981 yılında 'Ve Zerrin Özer' albümüyle arabeske yöneldi, bu yöneliş eserlerine olan ilgiyi artırdı. İlk yurt dışı konserlerini 1982 yılında Türkiye'yi tanıtmak için Paris'te 'Binbir Gece' adıyla verdi, 1 yıl sonra Olympia'da bir resital için sahne aldı. Aynı yıl 'Gelecek Misin?' albümünü yayınladı.
Zerrin Özer albümleri
1980 - Seni Seviyorum
1980 - Sevgiler
1981 - Ve Zerrin Özer
1982 - Gelecek misin?
1984 - Mutluluklar Dilerim
1985 - Kırmızı
1985 - Evcilik Oyunu
1987 - Dayanamıyorum
1988 - Dünya Tatlısı
1990 - İşte Ben
1991 - Sevildiğini Bil
1992 - Olay Olay
1996 - Zerrin Özer
1997 - Zerrin Özer 97
2000 - Bir Zerrin Özer Arşivi
2002 - Ben
2002 - Ölürüm Ben Sana
2005 - Ve Böyle Bir Şey
2007 - Ömür Geçiyor & Zerrin Özel
2009 - Emanet (Sabiha Akdemir ile)