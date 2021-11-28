Zerrin Özer hastalığı ne? Zerrin Özer hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?

Zerrin Özer hastaneye mi kaldırıldı? Rahatsızlanan sanatçı Zerrin Özer, hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, 10 gün önce köpeği ölen ve yaşadığı üzüntü nedeniyle zor zamanlar geçirdiği belirtilen Zerrin Özer, kullandığı ilaçların yan etkisi sonucu fenalaşarak, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Ek Binası'nda tedavi görmeye başladı. Zerrin Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zerrin Özer kimdir?

4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in kız kardeşidir. 1957 doğumlu olan Zerrin Özer, 2021 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. 1991-1992 yılları arasında müzisyen Alper Önal ile, 2006-2008 yılları arasında Levent Süren ile, 2019-2020 yılları arasında Murat Akıncı ile evli kaldı.

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Çocuk yaşlardayken anne ve babasının ayrılığı Zerrin Özer'i derinden etkiledi. Müziğe olan tutkusu, ABD'li şarkıcı Janis JoplinE olan hayranlığıyla gelişti. 1969 yılında ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye verdi.

1975 yılında katıldığı TRT yarışmasında birinci oldu. Müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini aldı, ilk plağı olan 'Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında yayınlandı.

İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan 'Gönül' şarkısıyla büyük çıkış yakaladı. 1980 yılının en iyi 45'liği seçilen ikinci ve son çalışması 'Gönül / Yaman Olurum' ile Altın Plak Ödülü almaya hak kazandı. 1980 yılında ilk stüdyo albümü 'Seni Seviyorum' adıyla piyasaya çıktı. 1981 yılında 'Ve Zerrin Özer' albümüyle arabeske yöneldi, bu yöneliş eserlerine olan ilgiyi artırdı. İlk yurt dışı konserlerini 1982 yılında Türkiye'yi tanıtmak için Paris'te 'Binbir Gece' adıyla verdi, 1 yıl sonra Olympia'da bir resital için sahne aldı. Aynı yıl 'Gelecek Misin?' albümünü yayınladı.

Zerrin Özer albümleri

1980 - Seni Seviyorum

1980 - Sevgiler

1981 - Ve Zerrin Özer

1982 - Gelecek misin?

1984 - Mutluluklar Dilerim

1985 - Kırmızı

1985 - Evcilik Oyunu

1987 - Dayanamıyorum

1988 - Dünya Tatlısı

1990 - İşte Ben

1991 - Sevildiğini Bil

1992 - Olay Olay

1996 - Zerrin Özer

1997 - Zerrin Özer 97

2000 - Bir Zerrin Özer Arşivi

2002 - Ben

2002 - Ölürüm Ben Sana

2005 - Ve Böyle Bir Şey

2007 - Ömür Geçiyor & Zerrin Özel

2009 - Emanet (Sabiha Akdemir ile)