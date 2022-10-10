Evde nar nasıl yetiştirilir? Nar ağacı bakımı nasıl olmalıdır? Nar fidanı nasıl yetiştirilir? Nar nasıl ayıklanır?

Oğuzeli Belediyesi tarafından bu yıl Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali'nin 12.'si düzenlendi. Renkli görüntülere sahne alan festivalde sanatçı Elif Buse Doğan ve Ahmet Şafak konser verdi. Peki nar nasıl yetiştirilir, evde nar yetiştirilir mi, nar nasıl ayıklanır işte tüm soru ve cevaplar...

Nar nasıl yetiştirilir?

Ilıman iklim meyve türü olan nar Ortadoğu, Anadolu, ve Kafkasya ile İran Körfezi arasında kalan bölgede yaygın olarak yetiştirilmektedir.

Nar, kış mevsiminde dikmek için uygun bir bitkidir. Fidanın üzerindeki ince dalları aldıktan sonra, orta boyda kazılan yere dikilebilir. Kökler uzun ise, kısaltılabilir. Daha sonra, toprak ve gübre karışımı ile kökler kapatılmalı, toprak iyice sıkıştırılmalıdır. Birden fazla dikim yapılacak ise, nar bitkileri arasında iki metre mesafe bırakılmalıdır. Nar bitkisi, azotu çok sever. 500 gram kullanılacak olan saf azot, ilk yıllar için ideal olacaktır. Meyve verdikten sonra, 200-300 gram azot yeterli olacaktır. Sürekli olarak sulanmak ister.

Ülkemiz nar yetiştiriciliğinde üçüncü sıradadır. Nar biraz tatlı, mayhoş ve ekşi bir meyvedir. Bitki kökünden meyve çekirdeğine dek pek çok yönüyle kullanılan bir meyve olan nar, C vitamini açısından zengindir. Meyve ve meyve suyu olarak tüketilebildiği gibi, ekşi nar suyundan sirke ve nar ekşisi yapılmaktadır.

Nar bitkisi 1-5 metre boyunda küçük ağaçcık şeklindedir. Yapraklarının kenarları tüylü, üst yüzeyleri dumanlı ve açık yeşil renktedir. Çiçekleri, kendine özgü kırmızı nadiren sarı ya da beyaz renkte ve kokusuzdur.

Meyvesi parlak kırmızı, sarımsı, yeşil ya da beyazımsı renkte derimsi yapıda bir kabukla kaplıdır. Kabuğu sayesinde 2-3 ay muhafazası mümkündür ve taşıma sırasında zarar görmez.

Nar Yetiştiriciliği - Nar nasıl yetişir?

Nar sıcak ve kurak iklim meyvesidir. Çok çakıllı kumlu topraklardan, killi ve ağır topraklara kadar hemen her türlü değişik toprak tiplerinde yetişebilir. Her iklim koşulunda 150 ile 200 yıl kadar yaşayabilmektedir.

Narlar, tohumla, çelikle, daldırmayla, dip sürgünleriyle ve aşıyla üretilebilmektedir. En kolay ve başarılı üretim şekli odun çeliklerinin köklendirilmesi ile olur. Narlarda genellikle ilkbahar ve sonbahar dikimi yapılır.

Budama zamanı kışın ve yazın olmak üzere iki devrede ve ilk yıllarda şekil, daha sonraki yıllarda ise ürün budaması şeklinde yapılır. Narlar sıcak ve kuru hava şartlarının yanı sıra, nemli ve serin toprak şartları isterler. Yağışların yeterli olmadığı dönemlerde narlarda sulama şarttır.

Nar Nasıl Ayıklanır?

Bir kaba yarısına gelecek şekilde su doldurun. Narları güzelce yıkayın. Yıkadığınız narları dört parçaya ayırın. Parçalara ayrılan narlar suya konur. Suyun içinde taneler ayıklanır. Böylece nar suyu etrafa saçılmamış olur. Su süzgeçten geçirilerek nar taneleri kullanıma hazır hale getirilir.

Kış mevsimi meyvesi olan narı kış aylarında taze olarak tüketebilirsiniz.

Nar nasıl yetiştirilir? kısaca

Nar yetiştirmek için en uygun olan toprak türü ise nemli ve serin olan topraklardır. Bunların yanında sisli ve çakıllı olan topraklarda da nar yetiştirmek mümkün olmaktadır. Diğer bir yandan nar hem alkali hem de asit toprak türlerine karşı dayanıklı bir meyve olmaktadır. Eğer imkânınız varsa yaz aylarında nar ağacını balkon veya bahçeye çıkarın. Yaprakların güneşin kavurucu sıcaklarından korunacağı bir yer seçmek gerekir. Sulaması toprak kurudukça bol olarak yapılır. İki haftada bir sıvı kompleks gübrelerle beslemek gerekir, bazen püskürtülebilir.

Nar ağacı suyu sever mi?

SULAMA: Narlar sıcak ve kuru hava koşullarına karşın, nemli ve serin toprak koşullarından hoşlanırlar. Bu nedenle yağışların yeterli olmadığı dönemlerde sulama yapılmalıdır. Kaliteli ve bol ürün elde etmek, en önemlisi meyve kabuğunun çatlamasını ve meyvelerin yarılmasını önlemek için düzenli sulama şarttır.

Nar fidanı Nasıl yetiştirilir?

Nar fidanı nasıl dikilir sorusuna şu şekilde yanıt vermek daha doğru olacaktır; Nar fidanı toprağa direkt olarak dikilemez. Öncesinde özel bir köklendirme işlemi yapılmalıdır. Bu köklendirme fidanı kök salma işlemi gerçekleşene kadar su dolu bir kapta ya da ufak bir saksıda bekleterek gerçekleştirilebilir.

Nar ağacı Bakımı kısaca

Toprağı hep nemli kalacak şekilde sulamanız gereken nar bitkisi için yaz aylarında daha sık sulama yapmalı, havaların soğudu kış aylarında ise bu sıklığı bir miktar azaltmalısınız. Buna karar vermek için de küçük bir parmak testi yapmanız yeterli. İşaret parmağınızı nar bitkisinin toprağına batırıp çıkarın.

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Nas nasıl yetiştirilirken saksı ve toprak seçimi, sulama (Nar ağacı ne zaman yeşerir)

Bir kış bitkisi olduğu için nar, birçok hava koşuluna karşı dayanıklı, doğru şekilde yetiştirildiğinde uzun yıllar verim alınabilen nefis bir bitki. Onu en kolay şekilde yetiştirmeye başlamak içinse tabii ki fidesini temin etmeniz yeterli. Ancak dilerseniz ve sabredebilirseniz onu çekirdekten de yetiştirmeye başlayabilirsiniz tabii ki. İster fideden ister çekirdekten yetiştirmeyi seçin şu adımlara ise mutlaka özen göstermelisiniz:

Saksı seçimi: Çok yıllık bir bitki olduğundan nar bitkisi için seçeceğiniz saksının boyutuna dikkat ederek işe başlamalısınız. Ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde alacağınız ilk saksının altında ise drenajı sağlayacak delikler ve fazla suyun akabileceği bir tabla bulunduğundan emin olmalısınız. Bitkiniz büyüdükçe saksı değişimi yapacağınızı da unutmamalı, saksıyı değiştirirken halihazırda kullandığınız saksının 2 numara büyüğü bir saksıyı tercih etmelisiniz.

Toprak seçimi: Gevşek ve geçirgen yapılı topraklarda verimli bir şekilde yetişen nar bitkisi için organik maddeler bakımından zengin bahçe toprağı temin etmeniz yeterli olacaktır. Toprak konusunda yeterince bilgi sahibi değilseniz temin ettiğiniz yerden, bir ziraat mühendisinden ya da yapı marketlerin bahçe/bitki reyonlarındaki görevlilerden bu konuda yardım alabilir, böylece nar bitkisi için en uygun bahçe toprağını en doğru şekilde alabilirsiniz.

Sulama: Nar bitkisi çok yıllık bir bitki olduğu için hangi mevsim nasıl sulamanız gerektiğini iyi bilmelisiniz. Toprağı hep nemli kalacak şekilde sulamanız gereken nar bitkisi için yaz aylarında daha sık sulama yapmalı, havaların soğudu kış aylarında ise bu sıklığı bir miktar azaltmalısınız. Buna karar vermek için de küçük bir parmak testi yapmanız yeterli. İşaret parmağınızı nar bitkisinin toprağına batırıp çıkarın. Eğer parmağınız nemli kalıyorsa sulama yapmanıza gerek yok demektir. Eğer parmağınız çok kuru bir şekilde topraktan çıktıysa hiç bekletmeden hemen sulama yapmalısınız. Eğer parmağınızı çıkardığınızda etrafında çamurumsu bir tabaka oluştuysa bu, fazla sulama yaptığınız anlamına gelir. Bitkinin köklerinin çürümemesi için bir süre sulama yapmamalı ve eğer varsa saksının altındaki tablada biriken suyu hiç bekletmeden dökmelisiniz.

Sıcaklık ve ortam: Nar, kış soğuklarına olabildiğince dayanıklı bir bitki olsa da en verimli şekilde ılıman iklimlerde yetişiyor aslında. Tam da bunun için onu ister bahçenize ekin isterseniz balkonunuzda, saksı içinde yetiştirin fark etmez, olabildiğince şiddetli rüzgarlardan korumaya gayret edin. Bol güneş alan alanlarda daha hızlı bir gelişme göstereceğinden onu konumlandıracağınız alanın, güneş alan, aydınlık ve hafif rüzgarlı bir alan olmasına özen gösterin.

Süs narı ne zaman budanır?

Budama zamanı, kışın ve yazın olmak üzere iki devrede gerçekleşir. İlk yıl dikiminden sonra fidanın boyu 50–60 cm'den budanır.

Nar ağacı aşı ister mi?

Ancak narlarda yabancı tozlanma yaygın olduğundan tohumla çoğaltma işleminde aşı işlemi gerekmektedir, bu nedenle ekonomik anlamda nar yetiştiriciliği için en uygun yöntem çelikle çoğaltmadır.

Nar ağacı Ne kadar büyür? Nar ağacının ortalama ömrü ne kadardır?

Ülkemizde daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilen nar ağacının ömrü 30 ila 50 yıl arasında olup, kökleri ortalama 100 yıl yaşar.

Nar fidanı nasıl yetiştirilir?

Nar fidanı nasıl dikilir sorusuna şu şekilde yanıt vermek daha doğru olacaktır; Nar fidanı toprağa direkt olarak dikilemez. Öncesinde özel bir köklendirme işlemi yapılmalıdır. Bu köklendirme fidanı kök salma işlemi gerçekleşene kadar su dolu bir kapta ya da ufak bir saksıda bekleterek gerçekleştirilebilir.

Oğuzeli Belediyesi tarafından bu yıl Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali’nin 12. haberinin detayları...

Oğuzeli Belediyesi tarafından bu yıl Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali'nin 12.'si düzenlendi. Renkli görüntülere sahne alan festivalde ünlü sanatçı Elif Buse Doğan ve Ahmet Şafak konser verdi.

Oğuzeli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle kutlandı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz iki yıl yapılamayan “12. Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali” büyük coşkuyla kutlandı. Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün süren festival, ‘Nar Hasadı' ile başladı. Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası‘nın da gerçekleştiği festivalde, nar ve kurutmalık yetiştiren çiftçiler ödüllendirildi. Öte yandan Türkiye'nin yakından tanıdığı sanatçılar Elif Buse Doğan ve Ahmet Şafak konser verdi. Oğuzeli ilçe Stadı'nı dolduran binlerce kişi sevilen şarkı ve türkülerle doyasıya eğlendi. Yaklaşık 4 saat boyunca coşkulu bir şekilde konser veren ünlü sanatçılar, performanslarıyla Oğuzelili hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattılar. Doğan ve Şafak, ekip arkadaşlarıyla birlikte sahnede oyun oynadı.

Festival kapsamında yine Oğuzeli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projelerin 'Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni' de gerçekleştirildi. İki gün süren etkinliklere Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Hakan Demirkan, Çorum-Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve çok sayıda davetli katıldı.

Konserler, festivale katılan davetlilerin sahnede nar kırmasının ardından başladı.

'Amacımız Oğuzeli'ni dünyaya tanıtmak'

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç festivalin açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının Oğuzeli'nin kültürünü, sanatını, yöresel ürünlerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç şöyle konuştu: “Bugün burada sizlerin huzurunda geleneksel hale getirdiğimiz 12. Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivalini kutlayacağız. Festivalimizde; kültürel değerlerimizi, yerel ürünlerimizi tanıttığımız, yerel zenginliklerimizin ön plana çıktığı Oğuzeli'mizin adına yakışır bir program hazırladık. Cenab-ı Allah'ın izni ve siz kıymetli hemşerilerimizin duası ile değerlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz ve ilçemizi daha ileriye taşımak için hep daha iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. İlçemizin en büyük geçim kaynaklarından birisi kurutmalık, diğeri de nar. Bizim amacımız vatandaşımızın geçim kaynağı olan nar ve kurutmalığın katma değerini artırmak, Türkiye'ye ve Dünya'ya tanıtmak. Vatandaşımızın cebine giren parayı ürünlerimizi satışıyla eşdeğer olarak artırmak istiyor, bunun için çalışıyoruz.”

“Çiftçimizin alın teri hak ettiği değeri bulacak”

Oğuzeli'nde üretilen ve ilçeyle özdeşleşen ürünlere katma değer katacaklarını belirten Kılıç, “Bu çalışmalarımız ile birlikte Türk Patent Enstitüsü tarafından Narımıza, Nar Ekşimize, Kurutmalığımıza, Ezo Gelin Çorbamıza Coğrafi İşareti alarak ürünlerimizin katma değerini artırma yolunda adım attık. Yaptığımız bu çalışmalarla hem Oğuzeli'miz kalkınacak hem de çiftçimizin alın teri olan ürettiği her ürün hak ettiği değeri bulacaktır” ifadelerini kullandı.

“İnandığımız yolda sizlerle yürümeye devam edeceğiz”

Oğuzeli'ni geliştirmek, güçlendirmek, büyütmek ve Gaziantep'i Türkiye'nin yükselen yıldızı haline getirmek istediklerini dile getiren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç şunları söyledi: “Değerli hemşirelerim kim ne derse desin biz ne sevdamızdan vazgeçtik nede ülkümüzden vazgeçtik nede sizlere verdiğimiz sözlerden vazgeçtik. Sizlere verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik getirmeye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Bütün çalışmalarımız bütün gayretimiz bütün gücümüzle Oğuzeli'ni geliştirmek, güçlendirmek, büyütmek ve Gaziantep'i Türkiye'nin yükselen yıldızı haline getirmektir. Kimin ne dedi umurumuzda değil biz size güvendik önce Allah'a güvendik sizlere güvendik Liderimiz Devlet Bahçeli'ye güvendik cumhurbaşkanımıza güvendik ve kendimize güvendik onun için inandığımız yolda sizlerle yürümeye devam edeceğiz. Tek bir ihtiyacımız var sizlerin duası ve desteği ile bizimle birlikte olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir zorluk, hiçbir yol yoktur. Onun için Ankara'dan buraya kadar gelen Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan değerli hanım efendi, Beyefendilere, gençlerimize teşekkür ediyorum.

“Oğuzeli Türklük ve şuuruyla bezenmiş İslam ahlak ve faziletiyle donatılmış, gönlümüzde muazzam yere sahip güzide bir ilçemizdir”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “12'ncisi düzenlenen Oğuzeli Nar, Kültür ve Sanat Festivaline hepiniz sefa getirdiniz. Bugün bu etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan ziyadesiyle memnun olduğumu ifade etmek isterim. Muhterem Genel Başkanımız Türkmen beyimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin de her birinize selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Muhterem Oğuzelililer, bereketli hilalin ortasında tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, gelip geçenin hayran olduğu toprağı bereketli, insanı marifetli, barak eli Türkmen eli Oğuzelinde elleri nasırlı yüzleri güleç insanların diyarı olmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Anadolu'nun Türklükle imar ve ihya edildiği dönemlerin şairleri Oğuzların barak Türkmenleriyle buluşmaktan gurur duyduğumu hasetten belirtmek isterim. Oğuzeli Türklük ve şuuruyla bezenmiş İslam ahlak ve faziletiyle donatılmış, gönlümüzde muazzam yere sahip güzide bir ilçemizdir. Oğuzeli ölürsem şehit kalırsam gazi olurum diyerek yedi düvele karşı koyanların düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez diyen Mehmet Saitlerin, Şahinbeylerin toprağıdır. Burası 10 yaşında olmasına rağmen hem namusuna hem namus bellediği vatanına uzanan eli kırmak için küçücük bedeni kocaman yüreği ile düşmanın karşısına dikilen Mehmet Kemal'in memleketidir. Burası memleket tehlikedeyse en önde gidenlerin vatan dara düşmüşse, en önde koşanların dualı ağızların Türklük sevdalısı yüreklerin irade merkezidir” diye konuştu.

12'ncisi düzenlenen Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festival de sahne alan ünlü sanatçı Elif Buse Doğan ve Ahmet Şafak'a hediyeler takdim eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Durmaz, ünlü sanatçıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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