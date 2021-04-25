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Yemek Tarifleri Zerdeçallı irmik tatlısı nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Zerdeçallı irmik tatlısı nasıl yapılır?

Az malzemeyle hafif bir tatlı olan zerdeçallı irmik tatlısının tarifi merak ediliyor. Pratik bir tatlı olan Zerdeçallı irmik tatlısı lezzetini baldan alıyor. Söz konusu tatlının kıvamı muhallebiyi andırırken rengini de zerdeçaldan geliyor. Peki, Zerdeçallı irmik tatlısı nasıl yapılır? Zerdeçallı irmik tatlısı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 20:01:00 -
Zerdeçallı irmik tatlısı nasıl yapılır?

Zerdeçallı irmik tatlısı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

15 tepeleme yemek kaşığı irmik, 3 su bardağı süt, 2-3 yemek kaşığı zerdeçal (Matcha tozu, ıspanak tozu veya pancar tozu), 4-5 tepeleme yemek kaşığı bal, 1/2 tane limon kabuğu rendesi

Zerdeçallı irmik tatlısı nasıl yapılır?

İrmiği bir tencereye dökün. Daha sonra üzerine zerdeçal ve sütü ekleyip karıştırmaya başlayın.

Tencereyi ocağa alın. Ardından kıvamı yoğunlaşana kadar karıştırarak pişirin.

Pişince ocaktan alıp karıştırmaya devam ederek ilk sıcağının çıkmasını sağlayın.

Daha sonra balı ve limon kabuğu rendesini ilave ederek güzelce çırpın.

Hafif ıslatılmış muffin kalıplarına ya da dilerseniz kaselere boşaltabilirsiniz. Buzdolabına koyup soğumasını bekleyin.

Soğuyunca üzerini çilek veya mevsim meyveleri, Hindistan cevizi, fıstık tozu, dut kurusu, çikolata gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz. Artık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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