Zerdeçalla diş beyazlatma macunu yapımı

Zerdeçal antiseptik, anti-inflamatuar ve antibiyotik olduğu için diş üzerinde oluşan plakları, diş eti iltihaplarını ve ağrılarını azaltmak için çok uygun, doğal bir üründür.

Hazırlayacağımız bu karışım içerisindeki hindistan cevizide aynı şekilde, iltihapları gidermede çok etkilidir. Fakat çok güçlü bir karışım olacağı için, ayda 2-3 kere uygulamanız gerekir. Bunun dışında misvak ve diş macunu kullanımını aksatmamanız gerekir.

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı toz zerdeçal

yarım çay kaşığı tuz

Bütün malzemeleri bir araya getirdiken sonra, dişinizin üzerine, tabaka olacak şekilde sürün.

2 dakika kadra beklettikten sonra, diş fırçası yardımıyla, her diş yüzeyinizi fırçalayın.

Ağız çalkalama suları yerine, ılık su kullanmanız, daha etkili olacaktır.

*Eğer diş taşlarınızdan kurtulmak istiyorsanız, bir haftalık kür uygulayarak, bu sorundan kurtulmanız mümkün. Diş taşı kürü için buraya tıklayabilirsiniz.