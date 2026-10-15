Fransa'daki eylemler Avrupa'ya yayılıyor: Son durağı balkan ülkesi oldu!

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ Göstericiler Bakanlık binasına ve bölgede bulunan bazı işletmelere molotofkokteyli fırlatarak ufak çaplı yangına neden oldu. Ayrıca göstericiler Bakanlık ve emniyet güçlerine taş fırlattı, çöp konteynerlerini ateşe verdi. Bunun üzerine emniyet güçleri göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda bazı göstericiler yaralandı.