  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pentagon Türk silahının peşine düştü: Türkiye ile sessiz sedasız temas kurdular Fransa'daki eylemler Avrupa'ya yayılıyor: Son durağı balkan ülkesi oldu! Restorasyon sırasında fark edildi: Süleymaniye Camii'nin gizli özelliği ortaya çıktı! 6 ay bayatlamayan 'Hatay kömbesi' adıyla tanınan kurabiye: 400 yıllık sır ortaya çıktı Türkiye’nin yerli silahları sahneye çıktı! İşte en dikkat çeken 5 teknoloji Japonya'da bir nükleer reaktörde radyoaktif sızıntı: Askıya aldılar! Faaliyetler geçici olarak durduruldu Sıcak su torbası her derde deva mı? Doğru bilinen yanlışlara dikkat Başka yerde böylesi yok: Dünyanın yüzde 90'ına Türkiye'den gidiyor!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Fransa'daki eylemler Avrupa'ya yayılıyor: Son durağı balkan ülkesi oldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fransa'daki eylemler Avrupa'ya yayılıyor: Son durağı balkan ülkesi oldu!

Fransa'da başlayan öğrenci eylemleri şimdi de Arnavutluk'a sıçradı. Bakanlık binasına molotof kokteyli atan göstericiler ile polis çatıştı, yaralananlar oldu.

#1
Foto - Fransa'daki eylemler Avrupa'ya yayılıyor: Son durağı balkan ülkesi oldu!

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yapılan gösteride gerginlik yaşandı. Tiran'daki Eğitim Bakanlığı önünde başlayan gösteriye öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

#2
Foto - Fransa'daki eylemler Avrupa'ya yayılıyor: Son durağı balkan ülkesi oldu!

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ Göstericiler Bakanlık binasına ve bölgede bulunan bazı işletmelere molotofkokteyli fırlatarak ufak çaplı yangına neden oldu. Ayrıca göstericiler Bakanlık ve emniyet güçlerine taş fırlattı, çöp konteynerlerini ateşe verdi. Bunun üzerine emniyet güçleri göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda bazı göstericiler yaralandı.

#3
Foto - Fransa'daki eylemler Avrupa'ya yayılıyor: Son durağı balkan ülkesi oldu!

PROTESTOLARIN DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLDİ Eğitim hayatları boyunca yaşadıkları sorunların çözümü için hükümetten destek talep ettiklerini söyleyen öğrenciler, eğitim koşulları, yetersiz yatırımlar, yüksek kira maliyetleri, öğrenci yurtlarının eksikliği ve güncelliğini yitirmiş müfredatlar gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirtiyor.

#4
Foto - Fransa'daki eylemler Avrupa'ya yayılıyor: Son durağı balkan ülkesi oldu!

Öğrenciler, gösterilerini sonraki günlerde de sürdüreceklerini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor
Dünya

Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor

Çinli enerji şirketi CNPC'nin Nijer'deki iştiraki tarafından işletilen petrol sahasında meydana gelen sızıntıda ham petrol ve gaz 10 metrede..
Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür
Gündem

Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür

Mikel Coffee adlı kahve zincirinin Başakşehir’deki şubesi için çekilen ve büyük tepki çeken skandal reklam filmine karşı hızlı bir refleks v..
İşgalci İsrail’de seçim öncesi savaş çığırtkanlığı! Siyonist genelkurmay başkanından alçak tehdit!
Gündem

İşgalci İsrail’de seçim öncesi savaş çığırtkanlığı! Siyonist genelkurmay başkanından alçak tehdit!

İsrail’de 27 Ekim’de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde Netanyahu hükümetinin İran, Lübnan ve Gazze’ye yönelik yeni bir kanlı macer..
Sahte diplomaya iptal kararı: Bu da mı cumhurbaşkanı adayı Ekrem?
Gündem

Sahte diplomaya iptal kararı: Bu da mı cumhurbaşkanı adayı Ekrem?

Ege Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği diploması olduğunu iddia eden Ankara’nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi Emre Gökdemi..
Halk TV’nin DMM’ye takılan kuyruklu yalanları! İşte tek tek çürütülen haberler
Gündem

Halk TV’nin DMM’ye takılan kuyruklu yalanları! İşte tek tek çürütülen haberler

Muhalif yayınlarıyla gündemden düşmeyen Halk TV’nin arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yalan..
Vali Gül'den İstanbullulara önemli uyarı: Dışarı çıkmayın!
Gündem

Vali Gül'den İstanbullulara önemli uyarı: Dışarı çıkmayın!

İstanbul’u vuran fırtına ve sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Okulların 1 günlüğüne tatil edildiği trafik durma ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23