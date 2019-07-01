Bu yöntemle bir haftada diş taşına veda edin!

Bazı vücutlarda kireç üretiminden dolayı diş taşı oluşumu meydana gelebiliyor. Devamlı fırçalamak bile bazen bir çözüm olmayabilir.

Diş taşı problemi yaşayan insanların, 6 ay aralıklarla mutlaka muayene olması ve taşları temizletmesi gerekir. Aksi halde, diş eti kanamaları, iltihaplanmalar ve ilerleyen süreçlerde diş kaybına sebep olacaktır.

Diş taşından kurtulmak için ne uygulamalıyız?

Diş taşlarından kurtulmak için 7 gün boyunca uygulayacağanız birkaç adım şu şekilde;

1 - 7 gün boyunca dişlerinizi -bir kere de olsa- "misvak" ile temizleyin.

Öncelikle her bir dişinizin yüzeyini tek tek ovun. Bu zahmetli bir işlem değildir. Oturduğunuz yerden bile rahatlıkla yapabilirsiniz.

3'üncü günden sonra diş diplerinize doğru ovalayarak masaj yapın. Kanamasından korkmayın. Diş taşı olduğu için kanaması normaldir. Çünkü, doktorlar dişleriniz kanasa dahi fırçalamaya devam edin diye uyarıyorlar.

2 - 7 gün boyunca maden suyu (soda) için.

Doğal bir şifa kaynağı olan maden suyunu her gün dişlerinizle temas ettirerek için. Eğer içmek istemiyorsanız, ağzımızda bekletip dişlerinizle iyice temas ettirerek geri boşaltın.

3 - 7 gün boyunca diş taşına sebebiyet verecek; yapay şekerler, fruktozlu içecek ve yiyecekler gibi bütün ürünlerden uzak durun.

4 - 7 gün boyunca diş ipi kullanarak dişlerinizin arasındaki kalıntıları temizleyin.

Eğer çok kanıyor ve ip, dişinizin arasına girmekte zorlanıyorsa, ilk günler kürdan kullanarak da halledebilirsiniz.

Eğer diş taşı oluşumunuz çok ise, 7 gün yetmeyebilir. Fakat öyle bir durumda ilk günden etkisini görmeye başlayacağınız için, 2 hafta uzatarak yaptığınızda da harika sonuçlar alacaksınız.

Sağlıcakla kalın...