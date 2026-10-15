O mevkinin peşine düştü bile: Sara 11'e dönüyor: Torreira yok
Barcelona maçına yedek kulübesinde başlayan Gabriel Sara, Gençlerbirliği karşılaşmasında tekrar ilk 11'de olacak. Çünkü Lucas Torreira kırmızı kart cezası sebebiyle yok...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Barcelona maçına yedek kulübesinde başlayan Gabriel Sara, Gençlerbirliği karşılaşmasında tekrar ilk 11'de olacak. Çünkü Lucas Torreira kırmızı kart cezası sebebiyle yok...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 kaybetmişti. Bu mücadeleye yedek olarak başlayan Gabriel Sara, son 32 dakikada sahaya sürüldü. Sarı-Kırmızılılar, cumartesi günü Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Lucas Torreira, kırmızı kart cezası sebebiyle yok.
Sara, Torreira'nın boşluğunda formasını sırtına geçirecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Barcelona maçına oranla kadroda önemli bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde şans bulan oyuncuların büyük bölümü, Ankara deplasmanında da oynayacak.
Sarı-Kırmızılılar, Gençlerbirliği sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanına çıkacak (21 Ekim)... Devler Arenası'nda ilk 2 maçını kaybeden Aslan'ın kredisi hızla tükeniyor.
Lille sınavının ardından ise Fenerbahçe derbisi var. Yani Galatasaray'ın önünde hayati önem taşıyan 3 mücadele bulunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23