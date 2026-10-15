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O mevkinin peşine düştü bile: Sara 11'e dönüyor: Torreira yok

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O mevkinin peşine düştü bile: Sara 11'e dönüyor: Torreira yok

Barcelona maçına yedek kulübesinde başlayan Gabriel Sara, Gençlerbirliği karşılaşmasında tekrar ilk 11'de olacak. Çünkü Lucas Torreira kırmızı kart cezası sebebiyle yok...

#1
Foto - O mevkinin peşine düştü bile: Sara 11'e dönüyor: Torreira yok

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 kaybetmişti. Bu mücadeleye yedek olarak başlayan Gabriel Sara, son 32 dakikada sahaya sürüldü. Sarı-Kırmızılılar, cumartesi günü Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Lucas Torreira, kırmızı kart cezası sebebiyle yok.

#2
Foto - O mevkinin peşine düştü bile: Sara 11'e dönüyor: Torreira yok

Sara, Torreira'nın boşluğunda formasını sırtına geçirecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Barcelona maçına oranla kadroda önemli bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde şans bulan oyuncuların büyük bölümü, Ankara deplasmanında da oynayacak.

#3
Foto - O mevkinin peşine düştü bile: Sara 11'e dönüyor: Torreira yok

Sarı-Kırmızılılar, Gençlerbirliği sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanına çıkacak (21 Ekim)... Devler Arenası'nda ilk 2 maçını kaybeden Aslan'ın kredisi hızla tükeniyor.

#4
Foto - O mevkinin peşine düştü bile: Sara 11'e dönüyor: Torreira yok

Lille sınavının ardından ise Fenerbahçe derbisi var. Yani Galatasaray'ın önünde hayati önem taşıyan 3 mücadele bulunuyor.

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