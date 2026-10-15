Çocukların sorduğu en zor 20 soru! Cevabını kimse bilmiyor:  Soruların cevabı haberimizde! Anne ve babalar dikkat

Zor sorular listesinin ilk sırasında 'Bebekler nereden geliyor?' yer alıyor. Onu 'Noel Baba bir gecede her eve nasıl gidiyor?' ve 'Ölünce ne oluyor?' soruları izliyor. Dördüncü sırada 'Neden okula gitmek zorundayız?' var. Çocuklar bunların ardından 'Neden senin kadar geç yatamıyorum?', 'İnsanlar neden yaşlanıyor?' ve 'Ay neden bizi takip ediyor?' diye soruyor. Listenin ilk on sorusu ise 'İnsanlar neden işe gitmek zorunda?', 'Neden rüya görüyoruz?' ve 'Doğmadan önce bize ne oluyor?' ile tamamlanıyor. Listenin ikinci yarısında hayvanlarla ilgili birkaç soru dikkat çekiyor. Çocuklar 'Hayvanlar neden konuşamıyor?', 'Hayvanlar ne dediğimizi anlıyor mu?', 'Evcil hayvanların da insanlar gibi duyguları var mı?' ve 'Kuşlar nereye uçacaklarını nasıl biliyor?' diye merak ediyor. Gökyüzüne duyulan merak ise 'Uzayda uzaylılar var mı?', 'Gökyüzü neden mavi?' ve 'Güneş geceleri nereye gidiyor?' sorularında kendini gösteriyor. Listeyi insan ilişkileriyle ilgili üç soru tamamlıyor: 'Büyükler kuralları neden koyuyor?', 'Bazı insanlar neden benden farklı görünüyor?' ve 'Kötü şeyler neden iyi insanların başına geliyor?'. Anne babaların yüzde 34'ü yaşam ve ölümle ilgili sorularda kendine daha az güveniyor, yüzde 24'ü ise din ve inançlarla ilgili sorularda zorlanacağını söylüyor. Ebeveynlerin yüzde 48'i çocuklarının büyüdükçe daha açık uçlu ve hayal gücüne dayanan sorular sorduğunu düşünüyor. Yüzde 72'si çocukların büyüdükçe merak duygusunu kaybetmesinden endişe ediyor, yüzde 95'i ise bu meraklı düşünme biçimini desteklemenin önemli olduğunu belirtiyor. Araştırma, Mr Men Little Miss kitap serisi Mr Tickle'ın 55. yılını kutlamak için yapıldı. Serinin yazarı Adam Hargreaves, anne babaların her zaman cevabı bilemeyebileceğini ama bu gündelik sohbetlerin çocukların öğrenmesinde ve merakını korumasında önemli bir rol oynadığını söyledi.