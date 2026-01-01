Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sivilce, kırışıklık, morlukları, şişlikleri yok ediyor!
Zerdeçal ayrıca güçlü anti-aging, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip güçlü bir baharattır. Zerdeçalın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Vücudunuza faydalarını sadece yiyerek değil, aynı zamanda yüzünüze uygulayarak da görebilirsiniz. Geçmeyen morluklar ile ilgili tavsiye edilen zerdeçal maskesi...
Zerdeçal, Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan inanılmaz derecede sağlıklı bir baharattır. Farklı, benzersiz bir lezzet ve karakteristik rengin yanı sıra şaşırtıcı sağlık özellikleri de vardır.
Göz çevresindeki karanlık çevrelerden kurtulmak için, sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişliklere en iyi doğal çare olan aşağıdaki tarifi yapabilirsiniz.
Morluklar nasıl kapatırlır? İşte doğal kür tarifi
Yüzünüzdeki sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişlikleri yok edecektir. Bu etkileri kısa sürede görmeniz için harika bir maske tarifi var. İşte o maskenin tarifi:
Göz altı morluklarını açmak için zerdeçal maskesi tarifi
Malzemeler
- 1 bardak süt
- Yarım çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal
- Çeyrek çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı bal
- Yarım çay kaşığı hindistancevizi yağı
- Ezilmiş 1 yeşil kakule
- Küçük 1 tarçın çubuğu
Hazırlanışı
Sütü ısıtın ve ardından kakule ile tarçını ekleyin. Sonra, zerdeçal, karabiber, bal ve hindistancevizi yağını ekleyin. Ocağa alın ve ısıtın. Buhar çıkana kadar karıştırmaya devam edin ancak dikkatli olun ve kaynatmayın. Tarçın çubuğu ve kakuleyi çıkartınca maskemiz hazır!
Zerdeçalın diğer faydaları
Alzheimer hastalığını önler
Damar sertleşmesini önler
Diyabeti kontrol altına alır
Sindirimi kolaylaştırır
Yaraları iyileştirir
Karaciğeri temizler
Ruh halinizi iyileştirir
Kalbinizi korur
Morluklar neyin belirtisi?
Göz altı morlukları genellikle yeterince uyumama, yaşlanma ve yorgunluktan kaynaklanır. Daha nadiren tiroid rahatsızlıkları, D, K ve E vitaminlerindeki eksikliklerin bir işareti olabilmektedir. Bu durumlar alt göz kapağı derisinin çevresinin göre koyu renkte görünmesine neden olur.
Kadın - Aile
Kabak tatlısı tarifi nasıl yapılır? Her derde deva olarak bilinen tatlı: Yapacağım diyenler, faydası say say bitmiyor