Çatak’ta 'Beyaz Ölüm' Mesaisi: Kurtarıldı Ama Yetmedi!

Kurtarma Operasyonunda Zamanla Yarış

Olayın duyulmasıyla birlikte mahallede adeta bir seferberlik ilan edildi. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden profesyonel ekipler ve mahalle sakinleri, metrelerce karın altında kalan Bitik’e ulaşmak için nefes kesen bir mücadele verdi. Dakikalarla yarışılan o anlarda, ekiplerin titiz çalışması sonucu Bitik'in bedenine ulaşıldı.

Son Umut Hastanede Tükendi

Hala nefes alırken karların arasından çıkarılan Gülnaz Bitik, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil koduyla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm ilçe ondan gelecek iyi habere kilitlenmişken, doktorların yoğun çabası maalesef acı sonu değiştirmeye yetmedi. Yaşam mücadelesini kaybeden Bitik, arkasında yaslı bir aile ve hüzne boğulmuş bir mahalle bıraktı.

Yetkililer Teyakkuzda

Yaşanan bu dramatik kaybın ardından bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Kış şartlarının sert yüzünü gösterdiği Doğu Anadolu’da, benzer acıların yaşanmaması için güvenlik önlemleri ve uyarılar üst seviyeye çıkarıldı.