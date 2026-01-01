  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var

500 binden fazla kişiyle birlikte Galata’ya giden Okan Buruk: Filistin’i hiç unutmadan yaşamalıyız

Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Müslüman Türkiye'de olsa Batı yalakası laikçiler tepinirdi! ABD’de Kur’an-I Kerim ile yemin töreni

İyiliği, mutluluğu ‘yeni yıl’dan istemek koca bir aldatmaca! Müslüman Allah’tan ister

Düzce Belediyesi cenaze nakillerini uçakla ücretsiz yapacak Para alan CHP'li belediyeler utanır mı?

2025’e CHP’nin rezaletleri damga vurdu! ‘Çaldı’lar çırptılar eğlendiler

Kehaneti tutmayan sahte peygamber gözaltına alındı

"Nehirden denize özgür Filistin!" İstanbul Galata Köprüsü'nde tarihi gün: On binlerin tek yürek olduğu o anlar havadan görüntülendi
Gündem Çatak’ta 'Beyaz Ölüm' Mesaisi: Kurtarıldı Ama Yetmedi!
Gündem

Çatak’ta 'Beyaz Ölüm' Mesaisi: Kurtarıldı Ama Yetmedi!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Van’ın Çatak ilçesi, güne dondurucu bir acıyla uyandı. Bahçelievler Mahallesi’nin sakinlerinden 61 yaşındaki Gülnaz Bitik, sabahın sessizliğini bozan dev kar kütlelerinin kurbanı oldu. Doğanın kalbinde sessiz sedasız süren bir yaşam, saniyeler içinde "beyaz afet"in karanlığına gömüldü.

Kurtarma Operasyonunda Zamanla Yarış

Olayın duyulmasıyla birlikte mahallede adeta bir seferberlik ilan edildi. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden profesyonel ekipler ve mahalle sakinleri, metrelerce karın altında kalan Bitik’e ulaşmak için nefes kesen bir mücadele verdi. Dakikalarla yarışılan o anlarda, ekiplerin titiz çalışması sonucu Bitik'in bedenine ulaşıldı.

Son Umut Hastanede Tükendi

Hala nefes alırken karların arasından çıkarılan Gülnaz Bitik, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil koduyla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm ilçe ondan gelecek iyi habere kilitlenmişken, doktorların yoğun çabası maalesef acı sonu değiştirmeye yetmedi. Yaşam mücadelesini kaybeden Bitik, arkasında yaslı bir aile ve hüzne boğulmuş bir mahalle bıraktı.

Yetkililer Teyakkuzda

Yaşanan bu dramatik kaybın ardından bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Kış şartlarının sert yüzünü gösterdiği Doğu Anadolu’da, benzer acıların yaşanmaması için güvenlik önlemleri ve uyarılar üst seviyeye çıkarıldı.

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı
Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

Gündem

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

İşte yarın okulların tatil olduğu iller... Eğitime kar engeli
İşte yarın okulların tatil olduğu iller... Eğitime kar engeli

Gündem

İşte yarın okulların tatil olduğu iller... Eğitime kar engeli

TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı
TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı

Gündem

TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı

Kar kalınlığı 2 metreye ulaşan Hakkari’de çığ uyarısı: Dışarı çıkmayın!
Kar kalınlığı 2 metreye ulaşan Hakkari’de çığ uyarısı: Dışarı çıkmayın!

Gündem

Kar kalınlığı 2 metreye ulaşan Hakkari’de çığ uyarısı: Dışarı çıkmayın!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23