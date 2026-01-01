  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail detayına dikkat! Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırısının arka perdesi

Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

Terör devleti İsrail kendi vatandaşını tutamıyor 69 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti Korkup kaçtılar

Gazzeli çocuğun verdiği cevap aktör Jackie Chan’in yüreğini parçaladı! “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez”

Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var

500 binden fazla kişiyle birlikte Galata’ya giden Okan Buruk: Filistin’i hiç unutmadan yaşamalıyız

Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Müslüman Türkiye'de olsa Batı yalakası laikçiler tepinirdi! ABD’de Kur’an-I Kerim ile yemin töreni
Yerel İnegöl’de dehşet anları: Minibüs arkadan çarptı, otomobildeki 3 çocuk ölümden döndü
Yerel

İnegöl’de dehşet anları: Minibüs arkadan çarptı, otomobildeki 3 çocuk ölümden döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İnegöl’de dehşet anları: Minibüs arkadan çarptı, otomobildeki 3 çocuk ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni yılın ilk gününde meydana gelen trafik kazası, yürekleri ağza getirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobile binen 3'ü çocuk 4 kişi, arkadan minibüsün çarpmasıyla şok geçirdi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Hastane caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde sürücü M.V. (31) yönetimindeki minibüs, önünde bir süre önce durup ailesini araca almakta olan sürücü G.B. (41) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, minibüs ise 50 metre ilerideki caminin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu, otomobile binen 3 çocuk büyük şok yaşarken, sürücüler ile minibüsteki yolcu S.E. (42) ve otomobildeki yolcu 8 yaşındaki E.B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bakan Ersoy açıkladı: Kültür Yolu Festivali kapsamında yıl boyunca 9 bin 600'ü aşkın etkinlik düzenlendi
Bakan Ersoy açıkladı: Kültür Yolu Festivali kapsamında yıl boyunca 9 bin 600'ü aşkın etkinlik düzenlendi

Kültür - Sanat

Bakan Ersoy açıkladı: Kültür Yolu Festivali kapsamında yıl boyunca 9 bin 600'ü aşkın etkinlik düzenlendi

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemişti... Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi bitti!
Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemişti... Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi bitti!

Gündem

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemişti... Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi bitti!

Mehmet Akif Ersoy itiraf etti mi?
Mehmet Akif Ersoy itiraf etti mi?

Gündem

Mehmet Akif Ersoy itiraf etti mi?

O üç ülke Antalya’yı parselledi! Bakan Nuri Ersoy’dan açıklama
O üç ülke Antalya’yı parselledi! Bakan Nuri Ersoy’dan açıklama

Gündem

O üç ülke Antalya’yı parselledi! Bakan Nuri Ersoy’dan açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23