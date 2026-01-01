CHP’nin PTT balonu belgelerle patladı

Yalan siyasetini meslek haline getiren CHP zihniyeti, bu kez de PTT’yi hedef aldı. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, PTT yönetim kurulu üyelerinin yıllık 4,5 milyon lira maaş aldığı iftirasını attı. Ancak devletin resmi belgeleri, CHP’li vekilin ya matematik bilmediğini ya da milleti kandırmak için bile bile yalan söylediğini tescilledi.

İŞTE O GERÇEK RAKAMLAR: 35 BİN NEREDE, 4,5 MİLYON NEREDE?

Milli kurumlarımızı yıpratmak için her fırsatta asılsız iddialara sarılan CHP’nin maskesi, PTT’nin şeffaf verileriyle düştü. Resmi kayıtlara göre:

2024’ün ilk yarısında: 31 bin 106 TL

31 bin 106 TL Temmuz sonrası: Sadece 35 bin 949 TL maaş ödendi.

CHP’li vekilin "milyonluk" diye servis ettiği rakamların, gerçek maaşın yanından bile geçmediği görüldü. Aralık ayında bir üyenin cebine giren rakam 35 bin lira seviyesindeyken, milyonlardan bahsetmek "algı operatörlüğü" olarak yorumlandı.

PLAN BÜTÇE KİMLERE EMANET?

Vatandaşlar, devletin bütçesinin konuşulduğu komisyonda görev yapan bir vekilin bu kadar fahiş bir hesap hatası yapmasına tepki gösterdi. Yıllık toplamı dahi iddia edilen rakamın beşte birine ulaşmayan bu ödemeler üzerinden fırtına koparan Tahtasız’a, kamuoyu şu soruyu sordu: "Daha kendi önündeki rakamı okuyamayan, toplama-çıkarma yapamayan bu zihniyet mi ekonomiyi yönetecek?"

YALAN RÜZGARI BELGEYE ÇARPTI

CHP’nin farklı dönem ödemelerini kasıtlı olarak birleştirip tek bir maaşmış gibi sunma taktiği bu kez sökmedi. Belgeler konuştu, CHP sustu. Kurumları karalayarak siyasi rant elde etmeye çalışan sol medya ve CHP korosunun PTT üzerinden kurduğu tezgah, belgelerle yerle bir edildi.