Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var

500 binden fazla kişiyle birlikte Galata’ya giden Okan Buruk: Filistin’i hiç unutmadan yaşamalıyız

Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Müslüman Türkiye'de olsa Batı yalakası laikçiler tepinirdi! ABD’de Kur’an-I Kerim ile yemin töreni

İyiliği, mutluluğu ‘yeni yıl’dan istemek koca bir aldatmaca! Müslüman Allah’tan ister

Düzce Belediyesi cenaze nakillerini uçakla ücretsiz yapacak Para alan CHP'li belediyeler utanır mı?

2025’e CHP’nin rezaletleri damga vurdu! ‘Çaldı’lar çırptılar eğlendiler

Kehaneti tutmayan sahte peygamber gözaltına alındı

"Nehirden denize özgür Filistin!" İstanbul Galata Köprüsü'nde tarihi gün: On binlerin tek yürek olduğu o anlar havadan görüntülendi
Türk bayrağını gören minikten yürek ısıtan görüntü: Hainler belki biraz utanır

Aksaray’da, abisi ve babasıyla birlikte yolda yürüyen kız çocuğu, parkın duvarındaki panonun yanından geçerken, Türk Bayrağı tasvirinin karla kaplandığını görünce yaptıkları yürekleri ısıttı.

Küçük kız, karla kaplanan Türk Bayrağı’nı görünce babasının elini bırakarak panodaki Ay Yıldızlı bayrağımızın üzerindeki karları küçük elleriyle temizledi ve öperek tekrar babası ve abisine yetişip yoluna devam etti.

Küçük kızın duygulandıran hareketine ilişkin görüntüler, Aksaray Belediyesi sosyal medya hesabından “Kalbinden öpüyoruz senin çocuk…” notuyla paylaşılınca vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Okulların tatil edildiğinden habersiz çocukları okula götüren baba kanala uçtu: 4 kişi suda kayboldu
Yetkililer neyi bekliyor! Seküler hesaplardan X'te başörtülü küçük kız çocuklarına taciz ve sapıklık!
Kaydıkları sokağın temizlenmesini istemeyen çocuklar, iş makinesine kartopu yağdırdı
Gümüşhane'de kar eziyeti: Çocuklar büyük korku yaşadı!
Afferin sana çocuk: Kuzeninin kaçırılmasına engel olmaya çalıştı!
