Türk bayrağını gören minikten yürek ısıtan görüntü: Hainler belki biraz utanır
Aksaray’da, abisi ve babasıyla birlikte yolda yürüyen kız çocuğu, parkın duvarındaki panonun yanından geçerken, Türk Bayrağı tasvirinin karla kaplandığını görünce yaptıkları yürekleri ısıttı.
Küçük kız, karla kaplanan Türk Bayrağı’nı görünce babasının elini bırakarak panodaki Ay Yıldızlı bayrağımızın üzerindeki karları küçük elleriyle temizledi ve öperek tekrar babası ve abisine yetişip yoluna devam etti.
Küçük kızın duygulandıran hareketine ilişkin görüntüler, Aksaray Belediyesi sosyal medya hesabından “Kalbinden öpüyoruz senin çocuk…” notuyla paylaşılınca vatandaşlardan büyük beğeni aldı.
