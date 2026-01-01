DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır. Sözcü ise farklı düşünüyor

ALİ KARAHASANOĞLU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesine konuşmuş ve KHK ile atılanları geri alma sözü vermiş..

Özel, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra askeri öğrencilerin, hatta erlerin ceza almaları, bazılarının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerine son verilmelerine yönelik şunları söylemiş:

“Askeri öğrencilerin aileleriyle karşılaştım. Darbe girişiminden bugüne kadar 9 yıl geçti. Daha yirmili yaşlarında olan askeri öğrenci bugün 30 yaşında. Cezaevinde büyüyorlar, yaşlanıyorlar, hayattan kopmuş durumdalar. Bunlar darbenin yönetim kademesinde olmayan, daha ne olduğunu bilmeyen kimi kursiyer, kimi askeri öğrenci. Alıp götürmüşler. Aralarında emir komuta içindeki erler var. Halen cezaevinde tutuluyorlar.”

CIA’nin kuklası olan FETÖ’ye böylesine sahip çıkan Özgür Özel...

