Türkiye turizm atağına geçti: Çinlilere vizesiz dönem başladı

Türkiye’nin Çin vatandaşlarına turizm ve transit için vizesiz giriş tanıması, iki ülke arasında seyahat trafiğini ve ekonomik etkileşimi artırması beklenen yeni bir dönemi başlatıyor.

Türkiye, Çin vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini resmen yürürlüğe koydu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, umuma mahsus pasaport sahibi Çinliler 180 gün içinde 90 güne kadar Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilecek. Uygulama 2 Ocak itibarıyla başlayacak.

Kararın, turizm hareketliliğini artırması ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.

TURİZMDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Son dönemde Çin’den Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşandığı aktarıldı. Resmi verilere göre, 2024 yılında Çinli turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 65,1 artarak yaklaşık 410 bine ulaştı.

Bu artışta uçuş ağlarının genişlemesi ve Türkiye’nin kültürel mirasına yönelik ilginin etkili olduğu belirtildi.

