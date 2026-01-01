  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hızlı trenle Avrupa artık kapı komşusu! Türkiye'nin vizyon projesinde sona gelindi

Cevdet Yılmaz'dan ‘Büyük Gazze Yürüyüşü’ mesajı: İstanbul’un sesi dünyayı sardı!

Evlilik Kredisi Yaş Sınırı Nedir, Başvuru Nasıl Yapılır?

"Filistin'i unutmuyoruz" dediler! 520 bin kişi Galata Köprüsü'ne akın etti

İsrail detayına dikkat! Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırısının arka perdesi

Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

Terör devleti İsrail kendi vatandaşını tutamıyor 69 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti Korkup kaçtılar

Gazzeli çocuğun verdiği cevap aktör Jackie Chan’in yüreğini parçaladı! “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez”

Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var
Gündem Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak'ın uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Torlak'ın test sonucu negatif çıktı.

Torlak, kendi talebiyle kanında ve saçında uyuşturucu testi yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Adli Tıp Kurumunca kan ve saç örnekleri alınan Torlak'ın, her iki test sonucu da negatif çıktı.Test sonuçları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.  

Aralık 2025’te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) Koordinatörlüğü’nden ayrıldığını açıklayan Torlak’ın istifası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturmasıyla ilişkilendirildi. Söz konusu soruşturma kapsamında, aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu bazı isimlerin tutuklanması ve ifade tutanaklarında "Furkan T." isminin yer alması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Ünlülere uyuşturucu darbesi: Şeyma Subaşı gözaltında, 12 isim tutuklandı!
Ünlülere uyuşturucu darbesi: Şeyma Subaşı gözaltında, 12 isim tutuklandı!

Yerel

Ünlülere uyuşturucu darbesi: Şeyma Subaşı gözaltında, 12 isim tutuklandı!

Sarıgül, uyuşturucu soruşturmasını da fırsata çevirdi: Benim saçımı analiz edin, tulum peyniri çıkar!
Sarıgül, uyuşturucu soruşturmasını da fırsata çevirdi: Benim saçımı analiz edin, tulum peyniri çıkar!

Gündem

Sarıgül, uyuşturucu soruşturmasını da fırsata çevirdi: Benim saçımı analiz edin, tulum peyniri çıkar!

Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri
Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri

Gündem

Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç
Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

Gündem

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

AK Partili isimden belgeli yalanlama! CHP’li meclis üyesi fena madara oldu
AK Partili isimden belgeli yalanlama! CHP’li meclis üyesi fena madara oldu

Gündem

AK Partili isimden belgeli yalanlama! CHP’li meclis üyesi fena madara oldu

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!
Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

Gündem

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı
TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı

Gündem

TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23