Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak'ın uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Torlak'ın test sonucu negatif çıktı.
Torlak, kendi talebiyle kanında ve saçında uyuşturucu testi yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Adli Tıp Kurumunca kan ve saç örnekleri alınan Torlak'ın, her iki test sonucu da negatif çıktı.Test sonuçları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Aralık 2025’te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) Koordinatörlüğü’nden ayrıldığını açıklayan Torlak’ın istifası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturmasıyla ilişkilendirildi. Söz konusu soruşturma kapsamında, aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu bazı isimlerin tutuklanması ve ifade tutanaklarında "Furkan T." isminin yer alması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
