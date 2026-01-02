  • İSTANBUL
Bitlis'te çığ felaketi! İyi haber geldi


Bitlis'te çığ felaketi! İyi haber geldi



Bitlis'te çığ felaketi! İyi haber geldi

Bitlis’in Gazibey Mahallesi’nde evlerinin damındaki karı temizlerken çığın altında kalan İbrahim ve Merve Kılıç, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Bitlis'te evlerinin damındaki karı temizlerken yamaçtan düşen çığın altında kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Gazibey Mahallesi Yeşil Cami Sokak'ta evlerinin toprak damının üzerinde biriken karları temizlemeye çalışan İbrahim (60) ve Merve Kılıç'ın (24) üzerine çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD koordinasyonunda 29 personel, 4 araç, 2 ambulans ve UMKE aracının katılımıyla yapılan yarım saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda kar yığını altında kalan 2 kişi kurtarıldı.

Ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan-Baykan istikameti çevre yolu ile Gazibey Mahallesi'nde düşen çığların ardından yürütülen yoğun çalışmaların sonuç verdiği belirtildi.

Tatvan-Baykan çevre yolunda düşen çığda araçlarda mahsur kalan 3 kişinin ve Gazibey Mahallesi'nde çığın altında kalan 2 kişinin ekiplerin zamanında ve hızlı müdahalesiyle kurtarıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinesinde AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmasıyla kurtarma ve güvenlik çalışmaları başarılı şekilde tamamlanmıştır. Bölgede güvenlik önlemleri sürerken, yolların yeniden ulaşıma açılması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çığ riski bulunan güzergahlarda vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları, gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur."

1
