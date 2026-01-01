  • İSTANBUL
Muğla'da deprem oldu
Gündem

Muğla'da deprem oldu

Muğla'da deprem oldu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 16.33’te, merkez üssü Fethiye ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

 

 

Yerin 23,92 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Fethiye ile kırsal Yakacık, Zorlar, Karaçulha, Bozyer ve Esenköy mahalleri ve Seydikemer ilçesinde de hissedildi.

 

 

Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, sarsıntı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

