İHA’ların uçuş görev dosyası ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimir Putin'e suikast amacıyla gönderilen İHA’ların uçuş görev dosyasını ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin teknik incelemenin sonuçlarını paylaşırken, saldırıda kullanılan insansız hava araçlarından elde edilen verilerin olayın arka planına ışık tuttuğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 29 Aralık gecesi konutuna yönelik saldırıda kullanılan insansız hava araçlarından (İHA) birinden uçuş görevine ilişkin bir dosyanın çıkarıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “29 Aralık 2025 gecesi Novgorod Bölgesi hava sahasında etkisiz hale getirilen Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarından birinin seyrüsefer sistemi bloğuna yönelik özel teknik inceleme sırasında, Rus özel servisleri tarafından içerisine yüklenmiş uçuş görev dosyasının çıkarılması mümkün oldu” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, “Yönlendirme verilerinin şifresinin çözülmesi, Ukrayna’nın 29 Aralık 2025’teki insansız hava aracı saldırısının nihai hedefinin Novgorod bölgesindeki Rusya başkanlık konutundaki tesislerden biri olduğunu gösterdi ” denildi.