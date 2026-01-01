Suudi ve BAE, çatışmaya doğru gidiyor: Kardeşlikleri düşmanlığa döndü

TAHSİN HAN

İsrail ve Amerikan istihbaratlarının güvenlik politikalarını belirlediği Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bir çok ülkede müttefiki Suudi Arabistan’ın çıkarlarına aykırı hareket etmesi ve Riyad’ı tehlikeye atması sonra ilişkiler çatışma noktasına geldi...

Londra merkezli Middle East Eye sitesinin haberine göre; Suudi Arabistan ve BAE’nin eski Körfez müttefiklerinden açık düşmanlara dönüşümü, yeni yıla damgasını vuruyor.

Habere göre; iki güç, petrol üretiminden Sudan savaşına kadar çeşitli konularda uzun süredir anlaşmazlık içindeydi, ancak bu görüş ayrılıkları neredeyse hiç kamuoyuna yansımadı. Ancak analistlere göre, bu durum 2026’da değişecek. Suudi Arabistan Salı günü Yemen’in güneyindeki El-Mukalla limanını bombaladı. Riyad, saldırının ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) gönderilmek üzere olan BAE’ye ait bir silah sevkiyatını hedef aldığını söyledi. Suudi, BAE’yi güvenliğini tehdit eden “son derece tehlikeli” davranışlarda bulunmakla suçladı.

İLİŞKİLER ARTIK NORMALE DÖNMEZ

Her iki ülkeden de tanınmış yorumcular devreye girerek, kendi komşularına nadir görülen yanıtlar verdiler. BAE’nin önde gelen akademisyenlerinden Abdulkhaleq Abdulla, Yemen’in güneyine yönelik “açıkça yapılan askeri saldırının” “kahramanlık eylemi olmadığını” söyledi. Suudi analist Abdulaziz Alghashian ise bir Suudi olarak normalde BAE’nin eylemleri hakkında yorum yapmadığını söylerken “BAE, Suudi ve Mısır gibi kilit ortaklarıyla bölgesel ilişkilerini, silahlı devlet dışı aktörlere verdiği destekle bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Artık işlerin normale dönmeyebileceği bir aşamaya girdiğine dair hiçbir şüphe yok” dedi.

BAE, İSRAİL’İN ROTASINDA HAREKET EDİYOR

Abu Dabi ve Riyad’ın rekabetlerini nasıl yöneteceklerini 2026’da daha da netleştirecek. Yemen’de her iki güç de Husilere karşı olup uluslararası alanda tanınan hükümeti desteklese de, BAE yıllardır ayrılıkçı GGK’yi destekliyor. Ayrılıkçı grup bu ayın başlarında işgalini genişletip Suudi sınırına yaklaşınca Riyad’ın saldırısı gecikmedi. Suudi ve BAE’nin bir diğer anlaşmazlık alanı ise Somali. Riyad, İsrail’in ayrılıkçı Somaliland bölgesini tanımasını kınarken BAE sessiz kaldı. BAE’nin de Somaliland ile ilişkisi var ve bölgede askeri üssü bulunuyor. İsrail ile birlikte bölgedeki etkisin artırma peşinde. Riyad, Müslüman ülke yönetimlerinin devamını isterken BAE, ayrılıkçı güçler vasıtasıya ülkeleri karıştırmaya ve kendisine bağlı yeni hükümetler kurulması peşinde.