  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail detayına dikkat! Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırısının arka perdesi

Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

Terör devleti İsrail kendi vatandaşını tutamıyor 69 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti Korkup kaçtılar

Gazzeli çocuğun verdiği cevap aktör Jackie Chan’in yüreğini parçaladı! “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez”

Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var

500 binden fazla kişiyle birlikte Galata’ya giden Okan Buruk: Filistin’i hiç unutmadan yaşamalıyız

Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Müslüman Türkiye'de olsa Batı yalakası laikçiler tepinirdi! ABD’de Kur’an-I Kerim ile yemin töreni
Dünya Suudi ve BAE, çatışmaya doğru gidiyor: Kardeşlikleri düşmanlığa döndü
Dünya

Suudi ve BAE, çatışmaya doğru gidiyor: Kardeşlikleri düşmanlığa döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suudi ve BAE, çatışmaya doğru gidiyor: Kardeşlikleri düşmanlığa döndü

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki sarsılmaz ittifak ve kardeşlik, İsrail başta olmak üzere Yemen, Sudan ve Somali üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle düşmanlığa dönüştü. Middle East Eye sitesinin haberine göre Körfez’in iki kilit ülkesinin ilişkilerinin açıkça çatışmacı bir aşamaya girdiği belirtilirken, 2026’nın belirleyici olacağı ifade edildi.

TAHSİN HAN

İsrail ve Amerikan istihbaratlarının güvenlik politikalarını belirlediği Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bir çok ülkede müttefiki Suudi Arabistan’ın çıkarlarına aykırı hareket etmesi ve Riyad’ı tehlikeye atması sonra ilişkiler çatışma noktasına geldi...

Londra merkezli Middle East Eye sitesinin haberine göre; Suudi Arabistan ve BAE’nin eski Körfez müttefiklerinden açık düşmanlara dönüşümü, yeni yıla damgasını vuruyor.

Habere göre; iki güç, petrol üretiminden Sudan savaşına kadar çeşitli konularda uzun süredir anlaşmazlık içindeydi, ancak bu görüş ayrılıkları neredeyse hiç kamuoyuna yansımadı. Ancak analistlere göre, bu durum 2026’da değişecek. Suudi Arabistan Salı günü Yemen’in güneyindeki El-Mukalla limanını bombaladı. Riyad, saldırının ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) gönderilmek üzere olan BAE’ye ait bir silah sevkiyatını hedef aldığını söyledi. Suudi, BAE’yi güvenliğini tehdit eden “son derece tehlikeli” davranışlarda bulunmakla suçladı.

İLİŞKİLER ARTIK NORMALE DÖNMEZ

Her iki ülkeden de tanınmış yorumcular devreye girerek, kendi komşularına nadir görülen yanıtlar verdiler. BAE’nin önde gelen akademisyenlerinden Abdulkhaleq Abdulla, Yemen’in güneyine yönelik “açıkça yapılan askeri saldırının” “kahramanlık eylemi olmadığını” söyledi. Suudi analist Abdulaziz Alghashian ise bir Suudi olarak normalde BAE’nin eylemleri hakkında yorum yapmadığını söylerken “BAE, Suudi ve Mısır gibi kilit ortaklarıyla bölgesel ilişkilerini, silahlı devlet dışı aktörlere verdiği destekle bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Artık işlerin normale dönmeyebileceği bir aşamaya girdiğine dair hiçbir şüphe yok” dedi.

BAE, İSRAİL’İN ROTASINDA HAREKET EDİYOR

Abu Dabi ve Riyad’ın rekabetlerini nasıl yöneteceklerini 2026’da daha da netleştirecek. Yemen’de her iki güç de Husilere karşı olup uluslararası alanda tanınan hükümeti desteklese de, BAE yıllardır ayrılıkçı GGK’yi destekliyor. Ayrılıkçı grup bu ayın başlarında işgalini genişletip Suudi sınırına yaklaşınca Riyad’ın saldırısı gecikmedi. Suudi ve BAE’nin bir diğer anlaşmazlık alanı ise Somali. Riyad, İsrail’in ayrılıkçı Somaliland bölgesini tanımasını kınarken BAE sessiz kaldı. BAE’nin de Somaliland ile ilişkisi var ve bölgede askeri üssü bulunuyor. İsrail ile birlikte bölgedeki etkisin artırma peşinde. Riyad, Müslüman ülke yönetimlerinin devamını isterken BAE, ayrılıkçı güçler vasıtasıya ülkeleri karıştırmaya ve kendisine bağlı yeni hükümetler kurulması peşinde.

Suudiler Yemen'de BAE destekli güçlere karşı askeri müdahaleye mi hazırlanıyor?
Suudiler Yemen'de BAE destekli güçlere karşı askeri müdahaleye mi hazırlanıyor?

Dünya

Suudiler Yemen'de BAE destekli güçlere karşı askeri müdahaleye mi hazırlanıyor?

Suudi Arabistan'ın 24 saatlik ültimatomuna BAE'den yanıt: Yemen'deki gelişme sonrası ilişkin açıklama
Suudi Arabistan'ın 24 saatlik ültimatomuna BAE'den yanıt: Yemen'deki gelişme sonrası ilişkin açıklama

Dünya

Suudi Arabistan'ın 24 saatlik ültimatomuna BAE'den yanıt: Yemen'deki gelişme sonrası ilişkin açıklama

Suudi Arabistan büyük skandalı ifşa etti! Oraya silah yığıp dağıtacaklar
Suudi Arabistan büyük skandalı ifşa etti! Oraya silah yığıp dağıtacaklar

Dünya

Suudi Arabistan büyük skandalı ifşa etti! Oraya silah yığıp dağıtacaklar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

aman karısmayın

ruslara dalasma arapların işlerine karısmayın atasözü var bırakın yesinler birbirlerini amerikan israilin kuklaları

Yakup soner

İnşallah birbirlerini yerler 2 münafık devletcik
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23