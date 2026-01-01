  • İSTANBUL
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait savaş uçağı düşürüldü 300’den fazla asker ele geçirildi...

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ve elde edilen verileri açıkladı! Rus ordusu 300’den fazla askeri ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun, son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ve bin 300’den fazla askeri etkisiz hale getirerek ele geçirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun Ukrayna ordusuna ait  1.335 askeri ve 11 zırhlı savaş aracını imha ettiği belirtildi. 

Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını vurduğunu bildirdi.

Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen bombardımanlarda, Ukrayna askeri sanayisini besleyen enerji tesisleri, mühimmat depoları, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 154 noktanın bombalandığı kaydedildi.

Ayrıca Ukrayna’ya ait bir güdümü uçak bombası ve 250 uçak tipi İHA’sının engellendiği ifade edildi.

