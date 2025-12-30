Kabak tatlısı tarifi nasıl yapılır? Her derde deva olarak bilinen tatlı: Yapacağım diyenler, faydası say say bitmiyor!

  • İSTANBUL
Tatlı tüketiminde de porsiyon kontrolünün kritik önem taşıdığını belirten Turan, bir porsiyon sütlü tatlı, yarım porsiyon kabak tatlısı veya üçte bir porsiyon şerbetli tatlının yeterli olacağını dile getirdi. Her derde deva gelen kış aylarının en güzel lezzetlerinden olarak bilinen kabak tatlısını yapmak için en güzel zamanlar bu zamanlar. tatlısını yapmak için en güzel zamanlar bu zamanlar. Faydaları say say bitmez. İlk kez kabak tatlısı yapacağım diyenler için kabak tatlısı tarifi böyle oluyor

Tatlı tüketiminde de porsiyon kontrolünün kritik önem taşıdığını belirten Diyetisyen Ege Ramadanoğlu Turan, bir porsiyon sütlü tatlı, yarım porsiyon kabak tatlısı veya üçte bir porsiyon şerbetli tatlının yeterli olacağını dile getirdi. Tatlı yerine iki porsiyon meyve tercih edilebileceğini de sözlerine ekledi. Ara öğünlerde ise leblebi, badem, fındık, kuru meyve ve ceviz gibi besinlerin tokluk hissini artırarak dengeye yardımcı olacağını belirtti. Kronik hastalığı olan bireylerin ise diyabet ve hipertansiyon gibi durumları göz önünde bulundurarak beslenmelerine ekstra özen göstermeleri gerektiğini hatırlattı.

Her derde deva, kış aylarının en güzel lezzetlerinden olan kabak tatlısını yapmak için en güzel zamanlar bu zamanlar.

Faydalarını anlatmakla bitiremediğimiz, genellikle herkesin sevdiği ağızları sulandıracak bir lezzet. Kabak tatlısının tercih edilmesinin bir diğer nedeni de kalorisinin diğer tatlılara göre düşük olmasıdır. Üzerine serpeceğiniz cevizle lezzetini zirvelere taşıyacak olan balkabağı tatlısını denemediyseniz hemen denemelisiniz. Tatlıların şahı olan balkabağı tatlısı tarifimizi denemeyi ve tarifini defterinize eklemeyi unutmayın. Kabak tatlısı bir efsane Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Kabak Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler!

2 kg balkabağı. 3 su bardağı toz şeker (kabağın cinsine göre değişir, tatsız ise daha fazla şeker eklenebilir). 1 su bardağı dövülmüş ceviz.

Kabak Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabak tatlısı için kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkartın. Yıkadıktan sonra 2-3 parmak genişliğinde dilediğin uzunlukta doğrayın. Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, aralarına şeker serperek kat kat dizin. 2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken ayrıca su koymaya gerek yok.

Geceden bekletilen kabak kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Arada çatalla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Soğuduktan sonra balkabağı tatlısı servis tabağına alınır, üzerine tahin gezdirilip dövülmüş ceviz serpilerek servis edilir. Dilerseniz kabakların üzerine kendi şerbetini ağdalaştırıp da gezdirebilirsiniz. Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirmelisiniz. Aynı şekilde kabak tatlınızı fırında pişirerek de çok hoş bir tat elde edebilirsiniz. Kabak tatlısı tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim, şimdiden afiyet olsun.

