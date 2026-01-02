1.000 kilometre menzilli elektrikli sedan
Çinli otomotiv devi BYD, lüks markası Yangwang’ın yeni nesil elektrikli sedanı U7 ile menzil rekorunu zorluyor. 150 kWh’lik batarya seçeneğiyle araç, 1.006 kilometreye kadar yol alabiliyor.
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, lüks segmentte konumlandırdığı Yangwang markasının güncellenmiş U7 modeliyle dikkatleri üzerine çekti.
150 kWh kapasiteli Blade LFP bataryası sayesinde araç, CLTC standardına göre 1.006 kilometre menzil sunarak segmentinde yeni bir ölçüt belirliyor.
BYD, bu performansı elde ederken batarya ağırlığını da makul seviyede tuttu. Yeni bataryanın 926 kilogram, mevcut 135 kWh’lik versiyonun ise 903 kilogram olduğu açıklandı.
Yangwang U7, her biri 240 kW gücünde dört ayrı elektrik motoruyla donatıldı. Bu sistem, toplamda 960 kW (1.287 beygir) güç üretiyor. Araç, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,9 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız değeri ise 270 km/s olarak açıklandı.
Güç aktarımı, BYD’nin e4 (Yisifang) platformu üzerinden yönetiliyor. Bu platform, her tekerleğe bağımsız tork aktarımı sağlayarak yüksek yol tutuş performansı sunuyor.
Yeni versiyon, selefiyle benzer bir dış tasarım çizgisine sahip. Araç, 5265 mm uzunluk, 1998 mm genişlik, 1517 mm yükseklik ve 3160 mm aks mesafesi ölçülerini koruyor. U7, 4 veya 5 koltuklu versiyonlarıyla satışa sunulacak.
Boş ağırlık ise donanıma bağlı olarak 3.095–3.290 kilogram aralığında değişiyor.
Yangwang U7, BYD’nin en ileri sürüş destek teknolojilerini barındırıyor. Araçta üç LiDAR sensörlü “God’s Eye A (DiPilot 600)” otonom sürüş sistemi, aktif süspansiyon sağlayan DiSus-Z sistemi ve yalnızca 0,195 Cd’lik düşük hava sürtünme katsayısı bulunuyor.
Ayrıca modelin hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonları satışa sunulacak.
İlk kez Mart 2025’te tanıtılan BYD Yangwang U7, Çin’de 628.000 yuan (yaklaşık 89.800 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Bu fiyat, U7’yi Tesla Model S Plaid ve Lucid Air gibi global rakiplerin doğrudan karşısına konumlandırıyor.
Yeni U7’nin teslimatlarının 2026’nın ilk yarısında başlaması bekleniyor. Kaynak: Car News China
