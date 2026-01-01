  • İSTANBUL
Kağıthane’de korkunç kaza!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yokuştan kayan kamyonet kartopu oynayan çocuklara çarptı. Korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.15 sıralarında Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran kar yağışı sonrası, 34 FRT 676 plakalı kamyonetin şoförü yokuştan inmek istedi. Ancak bir süre sonra kamyonet, şoförün kontrolünden çıktı. Karlı yolda kaymaya başlayan araç, sokakta kartopu oynayan F.Z.E (10) ve kardeşi Ö.H.E.’ye (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralanırken, araç ise doğalgaz kutusuna ve park halindeki 34 DND 240 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından araçtan inen şoför olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuklar ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

'ÇOCUKLAR ARABANIN ALTINA GİRMİŞ'

Olayla ilgili konuşan Mirza Ahmet Karakaş, "Araba yukarıdan geliyormuş çocuklar da kayıyormuş. 2 çocuk. Sonra çocuklar arabanın altına girmiş. Durumları iyi. Şu anda araba galiba sıkıştı. Oradan da arabayı kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.

DOĞLAGAZ KUTUSU KIRILDI

Diğer yandan olayın ardından polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan araçlar ise trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Doğalgaz kutusu kaza nedeniyle hasar görürken, ekipleri gazı kesip çalışma başlattı.

Ekrem varken

Ekrem varken yollar kardan temizleniyor şu. Ekrem yok, yine yollar kardan temizleniyor. Demekki c. Heykel partisine gerek yok
