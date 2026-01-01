Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"
Rusya’da bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine yönelik yaptığı konuşma, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, alkolün toplumların içine nasıl "kültürel bir gelenek" kılıfıyla sokulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Rus öğretmen, özellikle yılbaşında şampanya içme adetinin köklü bir geçmişi olmadığını, bunun 60 yıl önce vizyona giren tek bir filmle toplumun zihnine nakşedildiğini haykırdı.
Öğretmen, filmde parlatılan alkol sahnelerinin, güzel kadehler ve ışıltılı içecekler eşliğinde sunularak zehrin halka "estetik" bir ritüel gibi pazarlandığına dikkat çekti.
"Kültür Değil, Algı Operasyonu!"
Videoda, Rusya’nın kadim tarihinde yılbaşında alkol tüketmek gibi bir geleneğin asla bulunmadığını vurgulayan öğretmen, her şeyin "Karnaval Gecesi" (Karnavalnaya Noç) adlı bir filmle başladığını belirtti.
"Milleti Körü Körüne İnandırdılar"
Sinsi bir mühendislik ürünü olan bu sahnelerin, yakışıklı ve güzel oyuncular üzerinden topluma dayatıldığını ifade eden Rus öğretmen, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
"Sadece bir film koca bir ülkenin zihnini yeniden programladı. 60 yıldır herkes, yılbaşında o kadehin masada olmasının 'mecburi' olduğuna inanıyor. Bilinçli ve dirayetli insanlar hariç, herkes bu yalana kandı. Alkol manipülasyonlarını sakın hafife almayın!"
Batı’nın "Cam Şişedeki" Sinsi Silahı
Öğretmenin bu uyanış dersi, sadece Rusya'da değil, tüm dünyada yankı buldu. Kültürel emperyalizmin, toplumları öz değerlerinden koparıp alkol ve benzeri bağımlılıkların pençesine düşürmek için sinemayı nasıl bir silah olarak kullandığı, Rus öğretmenin bu samimi çıkışıyla bir kez daha tescillenmiş oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu sadece Rusya'nın değil, tüm insanlığın karşı karşıya olduğu bir algı savaşıdır" yorumlarında bulundu.
