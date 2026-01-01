Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Öğretmen, filmde parlatılan alkol sahnelerinin, güzel kadehler ve ışıltılı içecekler eşliğinde sunularak zehrin halka "estetik" bir ritüel gibi pazarlandığına dikkat çekti.

"Kültür Değil, Algı Operasyonu!"

Videoda, Rusya’nın kadim tarihinde yılbaşında alkol tüketmek gibi bir geleneğin asla bulunmadığını vurgulayan öğretmen, her şeyin "Karnaval Gecesi" (Karnavalnaya Noç) adlı bir filmle başladığını belirtti.

"Milleti Körü Körüne İnandırdılar"

Sinsi bir mühendislik ürünü olan bu sahnelerin, yakışıklı ve güzel oyuncular üzerinden topluma dayatıldığını ifade eden Rus öğretmen, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Sadece bir film koca bir ülkenin zihnini yeniden programladı. 60 yıldır herkes, yılbaşında o kadehin masada olmasının 'mecburi' olduğuna inanıyor. Bilinçli ve dirayetli insanlar hariç, herkes bu yalana kandı. Alkol manipülasyonlarını sakın hafife almayın!"

Batı’nın "Cam Şişedeki" Sinsi Silahı

Öğretmenin bu uyanış dersi, sadece Rusya'da değil, tüm dünyada yankı buldu. Kültürel emperyalizmin, toplumları öz değerlerinden koparıp alkol ve benzeri bağımlılıkların pençesine düşürmek için sinemayı nasıl bir silah olarak kullandığı, Rus öğretmenin bu samimi çıkışıyla bir kez daha tescillenmiş oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu sadece Rusya'nın değil, tüm insanlığın karşı karşıya olduğu bir algı savaşıdır" yorumlarında bulundu.