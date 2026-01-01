Ahmet Maranki'den beyazlayan saçları eski haline kavuşturan patates yöntemi: Beyaz saça sahip olan bilmiyor

Beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için yapmanız gerekenler...

Saç beyazlaması tıpkı göz kenarında oluşan kırışıklık gibi bir yaşlılık belirtisidir. Kimi insanlar beyaz saçlardan rahatsız olurken bazı insanlar da saçlara düşen akların olgunluk getirdiğini düşünmektedir. Birkaç boya işlemi ile kapatılan beyazlık, bir süre sonra saçın uzaması ile beraber yeniden kendini gösterecektir.

Patates kabuğu ile saç beyazlaması nasıl önlenir?

Malzemeler

Patates kabukları

Su

Uygulanışı

İlk olarak patatesi bir güzel yıkayın. Patatesin kabukları kirlerinden arındıktan sonra kabuklarını soyun. Bu kabukları bir tencerede 30 dakika boyunca güzelce kaynatın. Patates kabukları kaynadıktan sonra suyunu süzün. Suyunu kullanacağınızdan suyu biraz soğutun. Temiz saçlarınıza bu suyu güzelce yedirin. Kokusunun rahatsız etmemesi için krem ile birlikte de uygulayabilirsiniz. Haftada iki üç kez bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Saç beyazlamasına neden olan faktörler

Demir eksikliği

Kansızlık

Tiroid sorunları

Genetik

Stres

Sağlıksız beslenme

B-12 eksikliği

Werner Sendromu

Kalsiyum eksikliği

Obezite

Kimyasallar

Saç beyazlamasını önleyen diğer doğal çözümler

Soğan ve Sarımsak Karışımı

Malzemeler

5 diş sarımsak

1 adet soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta sarısı

Uygulanışı

Tüm malzemeleri iyice kıvam alana kadar blender yardımı ile ezin.

Kuru haldeki saçlarınıza karışımı bir güzel yedirin.

Saçlarınızı hem besleyecek hem de beyazlamasını engelleyecek bu karışımı ayda 2 kez yapabilirsiniz.

Ceviz Kabuğu Özlü Kür

Malzemeler:

3 adet ceviz kabuğu

Yarım fincan zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru maya

Uygulama:

Saç beyazlamasına çözüm ceviz kürü sayesinde daha güçlü saçlara sahip olabilirsiniz. Saç beyazlamasına ceviz kabuğu önerimizi uygulamak için öncelikle ceviz kabukları haşlanır. Ceviz kabuğunun faydaları sayesinde daha genç görüneceksiniz. Haşlanan suyun içine yarım fincan zeytinyağı eklenir ve karıştırılır. Son aşamada 1 tatlı kaşığı kuru maya eklenir. Tüm karışım kuru saçlara uygulanır ve en az 2 saat beklenir. Saçları durulama aşamasında şampuan kullanabilirsiniz. Saç beyazlaması kesin çözüm önerilerinden biri de ceviz kabuğu kürüdür. Bu kürü her ay 1 defa uygulayarak saçların doğal rengini koruyabilirsiniz. Saç beyazlamasına çözüm Suna Dumankaya tarafından da araştırılan bir konu olmuştur ve cevizden o da faydalanmıştır. Dumankaya dövülmüş ceviz kabukları, ceviz yaprakları ve defne yapraklarını kaynatıp süzdükten sonra elde edilen suyun saç diplerine sürülmesini önermektedir.

Bahsedeceğimiz bir diğer beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için yapmanız gerekenler ise Ahmet Maranki yöntemidir. Bu formüle göre:

Yarım tatlı kaşığı kristal tuz, 3 tatlı kaşığı ceviz yağı, bir tatlı kaşığı alkali suyu derin bir kabın içinde karıştırın. Karışımın homojen olmasına dikkat edin. Hazırladığınız saç bakım ürününü saç diplerinize yedirin ve en az 1, en fazla 3 saat saçınızda tutun. Ardından şampuan kullanmadan saçlarınızı yıkayın.

Isırgan Yaprağı ve Çam Terebentin Karışımı

Malzemeler

3 adet ceviz yaprağı

3 adet yeşil ceviz kabuğu

1 diş sarımsak

1 fincan ısırgan yaprağı

1 adet kırmızı soğan kabuğu

1 yemek kaşığı biberiye

1 tatlı kaşığı çam terebentin yağı

Uygulanışı

Tüm malzemeleri bir tencereye ekleyin. Tencerenin üzerine 1 litre su ilave edin ve 10 dakika kadar kaynatın. 10 dakikadan sonra çam terebentin yağını da karışımın içerisine ekleyin. Karışımın ılımasını sağlayın ve saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Birkaç saat boyunca karışımı saçınızda bekletin.

Yeşil Çay , Susam Yağı ve Çam Terebentin Yağı Karışımı

Malzemeler

1 fincan yeşil çay

1 çay kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı çam terebentin yağı

Uygulanışı

1 fincan demlenmiş yeşil çay ile 1 çay kaşığı susam yağını karıştırın.

Ardından çam terebentin yağını da karışıma ekleyin ve tekrar karıştırın.

Karışımı fırça ile saçınıza sürün.

Saçınızı streç filme sarın ve 30 dakika boyunca bu şekilde bekleyin.

Sürenin sonunda saçlarınızı yıkayın.