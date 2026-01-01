Alkol illeti yine yaptı yapacağını! Özgür Özel’in en büyük vaadi ocak söndürdü

Karabük'te alkol aldıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen kişi hastanede öldü. İddiaya göre, Belenköy Mahallesi'nde ikamet eden Y.Y. (40) alkol içtikten bir süre sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden karısı B.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, evde inceleme yaptı.

Y.Y'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ÖZGÜR ÖZEL ALKOL VAADİ YAPMIŞTI

Yaşanan ölüm haberlerine rağmen CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, alkol vaatlerinde bulunması ise tepki çekmişti.

Seküler yaşamın getirdiği alkol alışkanlığı her geçen gün can kayıplarına neden olurken, Özel, rakı üzerinden çoğu zaman oy toplamaya kalkıyor. Rakıya indirim yapacaklarını söyleyen Özel, "Litresi 140 TL olacak" açıklaması bile yapmıştı.