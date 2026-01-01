  • İSTANBUL
Alkol illeti yine yaptı yapacağını! Özgür Özel'in en büyük vaadi ocak söndürdü
Gündem

Alkol illeti yine yaptı yapacağını! Özgür Özel’in en büyük vaadi ocak söndürdü

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Alkol illeti yine yaptı yapacağını! Özgür Özel’in en büyük vaadi ocak söndürdü

Karabük'te evinde alkol tükettikten sonra rahatsızlandığı öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu gelişme CHP lideri Özgür Özel’in alkol vaatlerini bir kez daha gündeme getirdi.

Karabük'te alkol aldıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen kişi hastanede öldü. İddiaya göre, Belenköy Mahallesi'nde ikamet eden Y.Y. (40) alkol içtikten bir süre sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden karısı B.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, evde inceleme yaptı.

Y.Y'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ÖZGÜR ÖZEL ALKOL VAADİ YAPMIŞTI

Yaşanan ölüm haberlerine rağmen CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, alkol vaatlerinde bulunması ise tepki çekmişti.

Seküler yaşamın getirdiği alkol alışkanlığı her geçen gün can kayıplarına neden olurken, Özel, rakı üzerinden çoğu zaman oy toplamaya kalkıyor. Rakıya indirim yapacaklarını söyleyen Özel, "Litresi 140 TL olacak" açıklaması bile yapmıştı.




Yorumlar

Abdullah Biri

Allah'a savaş açan vaad ama. Tabiki islam dinini tam kavrayamayanlar. Özgür Özel dini ne merak etmiyorum. Çünki Alkol islam dininde haram
