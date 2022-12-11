Zerdeçal bal, limon karışımı şaşırtan tarifi! Etkisini anında gösteriyor: Bu haberden sonra herkes kullanacak

Bal ile hazırlanan tüm ürünler piyasadaki antibiyotiklerden daha etkili tedavi yöntemleri sunuyor. Ayrıca herhangi bir yan etkisi de söz konusu yok. Yaralara direkt olarak uygulandığında, daha hızlı iyileşme sağlanıyor ve cildin sıkılaşmasına ve daha canlı görünmesine yardımcı oluyor. Diğer yandan, zerdeçalın içerdiği antioksidanlar ve antibiyotik özellikler bal ile harika bir uyum gösteriyor ve sadece bakterilere karşı değil, mantar ve diğer birçok hastalık taşıyan mikro organizmalara karşı direnç sağlıyor.

Altın bal olarak da bilinen bu tarif soğuk algınlığı, grip, astım, yüksek tansiyon, şeker, kalp hastalıkları ve hatta depresyon ve anksiyete tedavisinde etkili olarak kullanılıyor. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesi hem sizi hastalıklardan koruyacak ve bunun yanında da cildinizin esnekliğini arttırıp daha fazla nem almasını sağlayarak daha genç görünmenizi sağlar

Bal – zerdeçal karışımlı tedavimiz için tarifimiz şu şekilde:

1 çay kaşığı çekilmiş zerdeçal

Çeyrek bardak bal

2 damla limon yağı

Hazırlanışı

Malzemeleri güzelce karıştırın ve oda sıcaklığında saklayın. Her kullanımdan önce karıştırın ve günde birkaç kez yarım çay kaşığı tüketmeye devam edin. Karışımın yarıya yakınını tükettiğinizde etkileri hissetmeye başlayacaksınız.

Bal zerdeçal karışımı faydaları

Soğuk ve grip salgınlarının yoğunlaştığı kış aylarında zerdeçal zencefil ve bal ile hazırlanan karışım oldukça etkilidir. Ses kısılması ve öksürüğe iyi gelen bu karışım ayrıca boğaz ağrısını ve bademciğin iltihaplanmasını önler. Doğal bir antiseptik olan zerdeçal solunum yollarını açar.

Ballı zerdeçal tarifi

2 bardak soğuk suyun içine zerdeçalı katarak, karıştırarak yaklaşık 2 dakika kaynatın. Kaynama sonunda ocaktan alın ve içine limon suyunu ilave ederek karıştırın. Karışım soğuduktan sonra içine balı ilave edin ve tekrar karıştırarak soğuduktan sonra için

Bal zerdeçal karışımı faydaları

Soğuk ve grip salgınlarının yoğunlaştığı kış aylarında zerdeçal zencefil ve bal ile hazırlanan karışım oldukça etkilidir. Ses kısılması ve öksürüğe iyi gelen bu karışım ayrıca boğaz ağrısını ve bademciğin iltihaplanmasını önler. Doğal bir antiseptik olan zerdeçal solunum yollarını açar.

Zerdecalın zararları nelerdir?

Zerdeçalın Zararları ve Yan Etkileri

Fazla tüketildiğinde;

-Demir Eksikliğine Neden Olur.

-Kan Basıncını Düşürür.

-Mide Sorunlarına Yol Açar.

-Diyabet Riski Oluşturur.

-Böbrek Taşı Riskini Artırır.

-Alerjik Reaksiyonlara Sebep Olabilir.

-Bulantı ve Kusmaya Neden Olur.

-Ameliyatta Kanama Riskini Artırır.

KULLANMADAN ÖNCE UZMANINA BAŞVURUNUZ.