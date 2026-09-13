Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşti!

LEMINA'DA DA AYNI TARİFE Öte yandan takımın bir diğer önemli ismi Mario Lemina için de benzer bir yol haritası çizildi. Başarılı oyuncunun da tıpkı Osimhen gibi hiçbir şekilde riske edilmemesi ve ancak yüzde 100 hazır hale geldikten sonra sahaya sürülmesi planlanıyor.