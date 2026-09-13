Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşti!
Galatasaray’da Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen’in sahalara dönüş tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın önemli golcüsünün sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler netleşti. Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir’e konuk olan Galatasaray’da maç sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemeyen Osimhen’in ne zaman yeniden forma giyeceği merak konusu olmuştu. Devler Ligi'nde Sporting'e karşı forma giymeyen ve sarı-kırmızılı taraftarların sahalara ne zaman döneceğini endişeyle beklediği Nijeryalı golcü için sağlık heyeti ve teknik ekibin planı belli oldu.