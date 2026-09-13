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Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşti!

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Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşti!

Galatasaray’da Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen’in sahalara dönüş tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın önemli golcüsünün sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler netleşti. Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir’e konuk olan Galatasaray’da maç sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemeyen Osimhen’in ne zaman yeniden forma giyeceği merak konusu olmuştu. Devler Ligi'nde Sporting'e karşı forma giymeyen ve sarı-kırmızılı taraftarların sahalara ne zaman döneceğini endişeyle beklediği Nijeryalı golcü için sağlık heyeti ve teknik ekibin planı belli oldu.

#1
Foto - Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşti!

TRABZONSPOR MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK Tedavisi hızla devam eden yıldız golcünün Trabzonspor deplasmanına yetişme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik heyet, zorlu Karadeniz deplasmanında oyuncuyu kesinlikle riske etmeyi düşünmüyor. Nijeryalı futbolcunun tam anlamıyla hazır hale gelmesi ve sakatlığının nüksetmemesi için büyük ihtimalle milli aranın bitmesi beklenecek.

#2
Foto - Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşti!

MİLLİ TAKIMA GÖNDERİLMEYECEK Milli takım yetkilileriyle de görüşen Galatasaray cephesi, oyuncunun milli ara sürecinde Nijerya'ya gönderilmemesi kararını aldı.

#3
Foto - Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşti!

BARCELONA MAÇIYLA DÖNECEK Tedavisine İstanbul'da devam edilecek olan Osimhen, sahalara Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçla dönecek. Yıldız futbolcu, milli ara dönüşünde oynanacak kritik Barcelona mücadelesinde formasına ve taraftarına kavuşacak.

#4
Foto - Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşti!

LEMINA'DA DA AYNI TARİFE Öte yandan takımın bir diğer önemli ismi Mario Lemina için de benzer bir yol haritası çizildi. Başarılı oyuncunun da tıpkı Osimhen gibi hiçbir şekilde riske edilmemesi ve ancak yüzde 100 hazır hale geldikten sonra sahaya sürülmesi planlanıyor.

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