Hürmüz’de İran gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı var!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel petrol ticaretinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı’nda gerilim tavan yaptı. İran’a ait bir ticari gemi, Keşm Adası açıklarında kimliği açıklanmayan güçlerce füze veya su altı aracıyla hedef alındı. Dehşet saçan saldırıda 1 mürettebat hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.
İran'a ait bir ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında hedef alınması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası Kaymakamı Hüseyin Emir Teymuri, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Teymuri, İran'a ait ticari geminin sabah saatlerinde Hengam Adası ile Keşm Adası'ndaki Şib Deraz kıyısı açıklarında saldırıya uğradığını söyledi.
Teymuri, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.