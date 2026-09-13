  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı Sıcak saatler yaşanıyor! 'Suudi Arabistan saldırıya geçti TAG Otoyolu’nda feci kaza! Tıra çarpan kamyonette 2 kişi hayatını kaybetti Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı Neler oluyor? Türkiye'den jet hızında Suudi Arabistan açıklaması Ekipler seferber oldu! Bolu’da geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu Trabzonspor Konyaspor engeline takıldı Körfez’de İran’a karşı dikkat çeken karar! Bahreyn resti çekti: Aynı masaya oturmayacağız Zülfü Livaneli'den Özgür Özel'e şok! 'Artık çalmayın' Avrupa’da akaryakıt şoku! Dizelde artış yüzde 33’ü buldu
Dünya Hürmüz’de İran gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı var!
Dünya

Hürmüz’de İran gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı var!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hürmüz’de İran gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı var!

Küresel petrol ticaretinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı’nda gerilim tavan yaptı. İran’a ait bir ticari gemi, Keşm Adası açıklarında kimliği açıklanmayan güçlerce füze veya su altı aracıyla hedef alındı. Dehşet saçan saldırıda 1 mürettebat hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

İran'a ait bir ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında hedef alınması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası Kaymakamı Hüseyin Emir Teymuri, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Teymuri, İran'a ait ticari geminin sabah saatlerinde Hengam Adası ile Keşm Adası'ndaki Şib Deraz kıyısı açıklarında saldırıya uğradığını söyledi.

Teymuri, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

YÖK, eğitimlerini Türkiye’de sürdürme imkanı getirdi! İran’daki öğrencilere savaş ayarı
YÖK, eğitimlerini Türkiye’de sürdürme imkanı getirdi! İran’daki öğrencilere savaş ayarı

Eğitim

YÖK, eğitimlerini Türkiye’de sürdürme imkanı getirdi! İran’daki öğrencilere savaş ayarı

Körfez’de İran’a karşı dikkat çeken karar! Bahreyn resti çekti: Aynı masaya oturmayacağız
Körfez’de İran’a karşı dikkat çeken karar! Bahreyn resti çekti: Aynı masaya oturmayacağız

Gündem

Körfez’de İran’a karşı dikkat çeken karar! Bahreyn resti çekti: Aynı masaya oturmayacağız

Katar'dan İran'a çağrı
Katar'dan İran'a çağrı

Dünya

Katar'dan İran'a çağrı

Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi
Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi

Gündem

Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi

İran'da çatışma: Güvenlik güçlerinden 3 kişi öldü
İran'da çatışma: Güvenlik güçlerinden 3 kişi öldü

Dünya

İran'da çatışma: Güvenlik güçlerinden 3 kişi öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23