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Dünya Zengin oldular! Bir günde iki altın külçesi buldular
Dünya

Zengin oldular! Bir günde iki altın külçesi buldular

Avustralya'da Brent Shannon ve Ethan West isimli iki kişi Victoria eyaletinin altın madenciliği yapılan Tarnagulla kenti yakınlarında altın bir günde 250 bin Amerikan doları değerinde iki altın külçesi buldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:15:00 -
Zengin oldular! Bir günde iki altın külçesi buldular

Avustralya'nın Victoria eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Brent Shannon ve Ethan West isimli iki kişi Tarnagulla kenti yakınlarında bir günde iki altın külçesi buldu. İkilinin bulduğu altın külçelerinin değerinin yaklaşık olarak 250 bin Amerikan doları değerinde olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili bir televizyon programında konuşan altın avcısı Shannon, "Biraz bakir bir alandaydı, yani daha önceden pek el değmemiş ve madencilik yapılmamış bir yerdi" dedi.

Değerinden fazla ödeme yapılabilir

Discovery Channel kanalında yayınlanan bir programda, koleksiyonerlerin bu altın külçeleri için yaklaşık değerinden yüzde 30 daha fazla ödeme yapabileceği belirtildi.
Öte yandan 2019 yılında da başka bir Avustralyalı metal dedektörüyle 1.4 kg ağırlığında bir altın külçesi bulmuştu.

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Yorumlar

İşsiz

El oğlu kendi altınını kendi bulunca zengin oluyor. Ya biz?
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