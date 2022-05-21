Zencefilli-cevizli COVID-19 şurubu: TÜBİTAK incelemeye aldı! Zencefil nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?

Endüstri Mühendisi, Ar-Ge Uzmanı Ziya Can Koçak ve ekibinin normal beslenmeyi takviye amacıyla geliştirdiği zencefil ve ceviz etken maddeli Şurup, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylandı. Ancak Ar-Ge çalışmalarının ardından, şurubun bütün zararlı bakteri ve virüslere karşı geniş etkili olabileceği görüldü. Şurup numunesi, araştırmalar ve görüşmeler sonrasında TÜBİTAK MAM’a teslim edildi. Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Ziya Can Koçak şunları söyledi:

“Sitotoksisite testlerinden 2020’de başarıyla geçen ilaç adayımız, çağımızın en büyük salgını COVID-19 için test edildi. İlacın, virüsün etkisini 31 saat geciktirdiği ve azalttığı görüldü. Test sonuçları son derece olumlu. COVID-19 ve mutasyonları ile ilgili aşıdan sonra, ilaç alanında dünya çapında bu başarıyı yakalamış en ciddi ve etkili tek sıvı ilaç buluşu da yine biz Türklere nasip oldu. En kısa zamanda Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan Üniversite hastanesinde ilaçlarımızın FAZ 1 hızlı geçiş FAZ 3 çalışmalarına (insan üzerinde çalışmalar) özellikle COVID-19 ve bütün mutasyonları ile birlikte diğer bütün enfeksiyon hatta kanser alanlarında başlanacak.

‘BAKANLIK DA İNCELİYOR’

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bilgilendirildi. Sağlık Bakanlığı’nda konu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı’na iletildi. Şu anda ilaç adayımız Sağlık Bakanlığı’nca da incelemeye alındı. Onaylanması halinde ürünümüz takviye edici gıdadan, ilaç aşamasına geçecek.”

Pek çok hastalığın şifası olarak bilinen zencefilin tozu ve tazesi bir çok şekilde tüketilebiliyor. Hazımsızlıktan, soğuk algınlığına şifa veren bitki zencefilin faydaları nelerdir? İşte, mucizevi bitki zencefil hakkında detaylar...

Ana vatanı Güney Çin olan zencefil; Hindistan ardından Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Karayipler'e yayılarak günümüz sofralarına kadar girmeyi başarıyor. Alternatif tıp alanında sıklıkla tercih edilen zencefil; baharat veya taze şekilde kullanılıyor.

Metobolizmayı hızlandırdığı bilindiği için kilo verme ve yağ yakımında etkili olduğu biliniyor. Mide bulantısı ve boğaz ağrısı gibi birçok durumda etkili sonuçlar verdiği için ilaç kullanmak istemeyenler için mucizevi bir bitki olarak anılıyor. Aromalı, keskin acı bir tadı, aromalı hoş bir kokusu olan zencefilin sabahları kalkmakta zorlananlara ve gündüz çok üşüyenlerin kullanması öneriliyor.

ZENCEFİL FAYDALARI

Sindirim için önemli olan bakterilerin çoğalmasını desteklip gaz oluşumunu önleme,

Hamilelik ve kemoterapi dönemindeki mide bulantılarını rahatlatma,

Kolesterol oranını düşürerek ve yüksek kolesterollü yiyeceklerle birlikte yendiğinde vücuttaki kolesterol oranının yükselmesini önleme,

Güçlü bir antioksidan,

Kalp kaslarını güçlendirme,

Romatizma tedavisi,

Kilo verme ve yağ yakımı,

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirme,

Grip, iştahsızlık sindirim bozukluğu, soğuk algınlığı tedavisi,

Adet sancısına iyi geldiği gibi adet kramplarında etkili oluyor.

Zencefil genel olarak içeceklerde, salatalarda ve çeşitli yemeklerde kullanılıyor. Toz zencefil baharat olarak yemeklerin içerisine, salatalara ve çeşitli içeceklerin içine katarak tüketilebiliyor. Ayrıca kurabiyelerin ve çeşitli atıştırmalıkların içerisine de konulabiliyor.

Öksürük için zencefilli kür

Malzemeler

1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı toz zencefil

2 çay kaşığı limon suyu

Tüm malzemeler karıştırılarak sabah-akşam bir tatlı kaşığı tüketilebiliyor. Zencefilin etkisinin sürmesi için 5-10 dk. boyunca başka bir gıda tüketilmemesi öneriliyor.