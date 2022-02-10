Zemmour'dan skandal sözler: Müezzin sesi duymak istemiyorum

Fransız ırkçı siyasetçi ve Fransa Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour yine skandal bir açıklama yaptı.

Açıklamasında bu kez camileri ve ezanı hedef aldı:

"Fransa'da müezzin sesi duymak istemiyorum ve eğer ben cumhurbaşkanı olursam duymayacağım."

Zemmour, nisan ayında yapılacak seçimde cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Camilerle ilgili skandal sözler

Aşırı sağcı söylemleriyle taraftar toplamaya çalışan siyasetçi, BFMTV kanalında halkın sorularını yanıtladı.

Fransa'nın "kiliseler manzarası" olarak kalması gerektiğini söyleyen ırkçı siyasetçi, "devasa camileri reddediyorum." dedi.

Spor müsabakalarına başörtüsü yasağı

Fransa'da spor müsabakalarında başörtü yasağı düzenlemesi ise bir başka tartışma konusu ve gündemde yer alıyor.

Fransız Senatosu'nda 18 Ocak'ta kabul edilen yasa teklifi, Ulusal Meclis'te karara bağlanacak. Bu süreçte ise teklif karşıtları yasayı protesto ediyor.

Gösteriyi engelleyen emniyet müdürüne para cezası

Paris polisi, "kamu düzenini tehlikeye atabilir" iddiasıyla, planlanan bir gösteriyi iptal etti. Gösteriyi organize eden Başörtülüler Kolektifi mahkemeye başvurdu.

Paris İdare Mahkemesi protesto özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edildiği gerekçesiyle yasağı kaldırdı.

Mahkeme, gösteriyi engelleyen Paris Emniyet Müdürü'ne de para cezası verdi.

Spor müsabakalarında başörtüsü yasağına ilişkin teklif kabul edilirse, Fransa'daki spor federasyonlarının etkinlik ve müsabakalarında, 'bariz dini semboller' kullanılamayacak.