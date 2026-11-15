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Günde iki tane yerseniz vücudunuzda bakın ne olur? Kivi kullanılması: En az kuru erik kadar etkili

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Günde iki tane yerseniz vücudunuzda bakın ne olur? Kivi kullanılması: En az kuru erik kadar etkili

Günde iki adet kivi yemenin tercih edilmesiyle kronik kabızlık ve huzursuz bağırsak sendromuyla mücadelede destek sağlanacak. Japonya'da yapılan ve 42 yıl içinde yayımlanan 33 araştırmaya göre, sindirim düzenleyici kürlerin kullanımında öne çıkan bu meyvenin düzenli kullanılması vücut sistemini doğrudan etkiliyor.

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Foto - Günde iki tane yerseniz vücudunuzda bakın ne olur? Kivi kullanılması: En az kuru erik kadar etkili

Japonya’da yapılan bir araştırma, her gün iki tane taze kivi tüketmenin kronik kabızlık ve huzursuz bağırsak sendromunu yenmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Halk arasında huzursuz bağırsak sendromu olarak da bilinen İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS), herhangi bir yapısal bozukluk veya iltihap gibi organik bir hasar olmadığı halde bağırsakların işleyişinde aksaklıklar oluşmasına sebep olan kronik bir fonksiyonel sindirim sistemi rahatsızlığı olarak biliniyor. Yapılan yeni araştırmaya göre, günde iki tane kivi yemek bu rahatsızlıkla mücadelede kişilere yardımcı olabilir.

#2
Foto - Günde iki tane yerseniz vücudunuzda bakın ne olur? Kivi kullanılması: En az kuru erik kadar etkili

42 YILDA YAPILAN 33 ÇALIŞMA ANALİZ EDİLDİ İngiltere'nin Daily Mail gazetesinin aktardığına göre, her gün iki tane kivi yiyen kişinin kabızlığı hafifleyebiliyor ve sindirim rahatlığı artabiliyor. Araştırma, kivilerin kronik kabızlık ve IBS rahatsızlıklarından muzdarip olan yetişkinlerde bağırsak hareket sıklığını artırabileceğini, dışkı kıvamını iyileştirebileceğini ve ıkınmayı azaltabileceğini ortaya koydu. Japonya’daki Tohoku Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu araştırma için 1984 ile 2026 yılları arasında yapılan 33 çalışmayı analiz etti.

#3
Foto - Günde iki tane yerseniz vücudunuzda bakın ne olur? Kivi kullanılması: En az kuru erik kadar etkili

Bu çalışmalardan birinde, günde iki kivi yemenin kronik kabızlığı olan kişilerde bağırsak hareketlerini haftada birden fazla, huzursuz bağırsak sendromu yaşayan kişilerde ise haftada neredeyse iki kez artırdığı tespit edildi. Araştırmada paylaşılan bilgilere göre, kivi, yetişkinler için önerilen günlük 30 gram lif alımının yaklaşık yüzde 7'sini karşılıyor. Lif ise pek çok bilimsel araştırmanın da ortaya koyduğu üzere sindirimde önemli bir rol oynuyor. Buna göre, lifli gıdalar tüketmek dışkı hacmini artırmaya ve su tutmaya yardımcı olarak bağırsak hareketlerini kolaylaştırıyor ve kabızlığı gidermeye katkıda bulunuyor.

#4
Foto - Günde iki tane yerseniz vücudunuzda bakın ne olur? Kivi kullanılması: En az kuru erik kadar etkili

Yapılan son araştırmanın ortaya koyduğu üzere, kivinin faydaları esasında lif içeriğinin ötesine geçebiliyor. Buna göre, lif, su, doğal olarak bulunan bir şeker alkolü olan sorbitol ve diğer doğal bileşiklerin birleşimi, dışkının nemli kalmasına yardımcı olabiliyor ve bağırsakların sağlıklı bir şekilde fonksiyon göstermesini destekleyebiliyor. Bilim insanları ayrıca bağırsak düzenini iyileştirmek ve yalnızca lif takviyelerine bel bağlamak istemeyen kişiler için kivinin uygun bir beslenme seçeneği olabileceğini ortaya koydu. Gerçekleştirilen karşılaştırmalı çalışmalar, kivinin şişkinlik, gaz ve karın ağrısı gibi sindirim sistemine ilişkin yan etkileri daha az tetikleyerek kuru erikle benzer düzeyde etkili olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, konuya ilişkin değerlendirmelerinde, “Kivi, fonksiyonel kabızlık, kabızlık ağırlıklı irritabl bağırsak sendromu ve bunlarla ilişkili gastrointestinal semptomlar için umut verici bir tam gıda müdahalesi. En tutarlı klinik tedavi rejimi, yaklaşık dört hafta boyunca günde iki taze kivi tüketmekten geçiyor” ifadelerini kullandı. Araştırmada ayrıca “kivinin geleneksel tedavinin evrensel bir ikamesi olarak değil, kişiye özel fonksiyonel kabızlık ve IBS tedavisi kapsamında kanıta dayalı bir beslenme seçeneği olarak değerlendirilmesi gerektiği” ifade edildi.

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