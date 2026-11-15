Günde iki tane yerseniz vücudunuzda bakın ne olur? Kivi kullanılması: En az kuru erik kadar etkili

Yapılan son araştırmanın ortaya koyduğu üzere, kivinin faydaları esasında lif içeriğinin ötesine geçebiliyor. Buna göre, lif, su, doğal olarak bulunan bir şeker alkolü olan sorbitol ve diğer doğal bileşiklerin birleşimi, dışkının nemli kalmasına yardımcı olabiliyor ve bağırsakların sağlıklı bir şekilde fonksiyon göstermesini destekleyebiliyor. Bilim insanları ayrıca bağırsak düzenini iyileştirmek ve yalnızca lif takviyelerine bel bağlamak istemeyen kişiler için kivinin uygun bir beslenme seçeneği olabileceğini ortaya koydu. Gerçekleştirilen karşılaştırmalı çalışmalar, kivinin şişkinlik, gaz ve karın ağrısı gibi sindirim sistemine ilişkin yan etkileri daha az tetikleyerek kuru erikle benzer düzeyde etkili olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, konuya ilişkin değerlendirmelerinde, “Kivi, fonksiyonel kabızlık, kabızlık ağırlıklı irritabl bağırsak sendromu ve bunlarla ilişkili gastrointestinal semptomlar için umut verici bir tam gıda müdahalesi. En tutarlı klinik tedavi rejimi, yaklaşık dört hafta boyunca günde iki taze kivi tüketmekten geçiyor” ifadelerini kullandı. Araştırmada ayrıca “kivinin geleneksel tedavinin evrensel bir ikamesi olarak değil, kişiye özel fonksiyonel kabızlık ve IBS tedavisi kapsamında kanıta dayalı bir beslenme seçeneği olarak değerlendirilmesi gerektiği” ifade edildi.