Babasının vefatı sonrası harekete geçti: 1700 metre rakıma kurdu!
Ahmet Kerim Örnek kanserden hayatını kaybeden babasının tedavi sürecinde tanıdığı aronya bitkisini yetiştirmeye karar verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ahmet Kerim Örnek kanserden hayatını kaybeden babasının tedavi sürecinde tanıdığı aronya bitkisini yetiştirmeye karar verdi.
İstanbul'da yaşayan Ahmet Kerim Örnek, babasının hastalığı sürecinde aronya ile ilgili araştırma yaptı. Örnek'in babası 2020 yılında vefat etti. Ahmet Kerim Örnek, bu kaybın ardından Konya'ya gelerek babasının çocukluğunun geçtiği yaylaya aronya bahçesi kurdu. Örnek, 2023'te Konya'nın Taşkent ilçesi Bolay Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik alana diktiği 3 bin 300 fidanla aronya bahçesi kurdu.
BİRLİKTE KURDUKLARI HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİ Babasıyla bahçe kurma hayalinin oluştuğunu anlatan Örnek, şöyle konuştu: "Babamın tedavi sürecinde araştırma yaparken aronyanın tam da Bolay Mahallesi'nin yaylasında, yaklaşık 1700 metre rakımda yetiştirilmesinin çok uygun olacağını düşündüm ve ekmeye karar verdim. Daha sonra babamı kaybettik. Onun hatıralarını yaşatmak düşüncesiyle buraya geldik. Yani hem yayla evlerinin burada olması hem de bahçenin olması ayrı bir duygusallık katıyor. Bu bahçeyi görse çok mutlu olurdu. Çok severdi burayı. Burada küçük evleri varmış. Dolayısıyla babamın da çocukluğu buralarda, bu yaylalarda geçmiş. O anlamda da bu noktanın özel bir yeri var."
KURUTMA TESİSLERİNDE İŞLENİYOR Sertifikalı fidanların meyve vermeye başladığını belirten Örnek, Karaman'daki kurutma tesisinde işlemden geçtikten sonra paketlenen ürünlerin, kuruyemişçilere ve toptancılara satışının gerçekleşeceğini söyledi.
"BİZ BABAMLA KENDİ ÜRÜNÜMÜZÜ YETİŞTİREMEDİK" Örnek, babasının hayatının son dönemlerinde, çocukluğunun geçtiği bu bölgeden, dostlarından bahsettiğini, buraların fotoğraf ve videolarını izlediğini belirterek, "Ben de küçüklüğümden beri yaz tatillerimde mutlaka gelirdim, çocukluğum burada geçti. Dolayısıyla buranın yabancısı değilim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biz babamla kendi ürünümüzü yetiştiremedik. İnşallah bundan sonraki dönemlerde ihtiyacı olanlar gelir bu meyveyi tanır, yer, kullanır. Zaten bahçemizin kapısı herkese açık. Gelip istediğiniz gibi toplayabilirsiniz ve yiyebilirsiniz diyoruz." ifadelerini kullandı.
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