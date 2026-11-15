Babasının vefatı sonrası harekete geçti: 1700 metre rakıma kurdu!

BİRLİKTE KURDUKLARI HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİ Babasıyla bahçe kurma hayalinin oluştuğunu anlatan Örnek, şöyle konuştu: "Babamın tedavi sürecinde araştırma yaparken aronyanın tam da Bolay Mahallesi'nin yaylasında, yaklaşık 1700 metre rakımda yetiştirilmesinin çok uygun olacağını düşündüm ve ekmeye karar verdim. Daha sonra babamı kaybettik. Onun hatıralarını yaşatmak düşüncesiyle buraya geldik. Yani hem yayla evlerinin burada olması hem de bahçenin olması ayrı bir duygusallık katıyor. Bu bahçeyi görse çok mutlu olurdu. Çok severdi burayı. Burada küçük evleri varmış. Dolayısıyla babamın da çocukluğu buralarda, bu yaylalarda geçmiş. O anlamda da bu noktanın özel bir yeri var."