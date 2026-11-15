  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maça saatleri kala kadrodan çıkarıldı! Milli Takım'da Uğurcan Çakır depremi Mardinli kadınlar üzerinden rezil sözler! Sözde profesör için harekete geçildi Erkan Kolçak Köstendil o görüntülere tepki gösterdi! Sendika harekete geçti! Günde iki tane yerseniz vücudunuzda bakın ne olur? Kivi kullanılması: En az kuru erik kadar etkili İtalyan devinden gelen haber şok edecek! Sezon sonuna kadar takımda tutacaklar! Can sıkıcı bir durum Papara Park şahlanacak: Trabzonspor'a 19'luk genç yetenek: Kendry Paez! Özgür’ün ekibi belli oldu: Şaibeli Veli ve Ali Mahir ocak dışı Belli oldu artık: Beşiktaş'tan Vaclav Cerny kararı! Gelecek transfer tekliflerini... 'Napoli, Lang'dan kurtulmak istiyor!' Galatasaray'a transferde büyük fırsat aralandı
Hayat-Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Babasının vefatı sonrası harekete geçti: 1700 metre rakıma kurdu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Babasının vefatı sonrası harekete geçti: 1700 metre rakıma kurdu!

Ahmet Kerim Örnek kanserden hayatını kaybeden babasının tedavi sürecinde tanıdığı aronya bitkisini yetiştirmeye karar verdi.

#1
Foto - Babasının vefatı sonrası harekete geçti: 1700 metre rakıma kurdu!

İstanbul'da yaşayan Ahmet Kerim Örnek, babasının hastalığı sürecinde aronya ile ilgili araştırma yaptı. Örnek'in babası 2020 yılında vefat etti. Ahmet Kerim Örnek, bu kaybın ardından Konya'ya gelerek babasının çocukluğunun geçtiği yaylaya aronya bahçesi kurdu. Örnek, 2023'te Konya'nın Taşkent ilçesi Bolay Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik alana diktiği 3 bin 300 fidanla aronya bahçesi kurdu.

#2
Foto - Babasının vefatı sonrası harekete geçti: 1700 metre rakıma kurdu!

BİRLİKTE KURDUKLARI HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİ Babasıyla bahçe kurma hayalinin oluştuğunu anlatan Örnek, şöyle konuştu: "Babamın tedavi sürecinde araştırma yaparken aronyanın tam da Bolay Mahallesi'nin yaylasında, yaklaşık 1700 metre rakımda yetiştirilmesinin çok uygun olacağını düşündüm ve ekmeye karar verdim. Daha sonra babamı kaybettik. Onun hatıralarını yaşatmak düşüncesiyle buraya geldik. Yani hem yayla evlerinin burada olması hem de bahçenin olması ayrı bir duygusallık katıyor. Bu bahçeyi görse çok mutlu olurdu. Çok severdi burayı. Burada küçük evleri varmış. Dolayısıyla babamın da çocukluğu buralarda, bu yaylalarda geçmiş. O anlamda da bu noktanın özel bir yeri var."

#3
Foto - Babasının vefatı sonrası harekete geçti: 1700 metre rakıma kurdu!

KURUTMA TESİSLERİNDE İŞLENİYOR Sertifikalı fidanların meyve vermeye başladığını belirten Örnek, Karaman'daki kurutma tesisinde işlemden geçtikten sonra paketlenen ürünlerin, kuruyemişçilere ve toptancılara satışının gerçekleşeceğini söyledi.

#4
Foto - Babasının vefatı sonrası harekete geçti: 1700 metre rakıma kurdu!

"BİZ BABAMLA KENDİ ÜRÜNÜMÜZÜ YETİŞTİREMEDİK" Örnek, babasının hayatının son dönemlerinde, çocukluğunun geçtiği bu bölgeden, dostlarından bahsettiğini, buraların fotoğraf ve videolarını izlediğini belirterek, "Ben de küçüklüğümden beri yaz tatillerimde mutlaka gelirdim, çocukluğum burada geçti. Dolayısıyla buranın yabancısı değilim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biz babamla kendi ürünümüzü yetiştiremedik. İnşallah bundan sonraki dönemlerde ihtiyacı olanlar gelir bu meyveyi tanır, yer, kullanır. Zaten bahçemizin kapısı herkese açık. Gelip istediğiniz gibi toplayabilirsiniz ve yiyebilirsiniz diyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarıgül'ün don rengini bilen Tayyar'a sorular! Ali Karahasanoğlu yazdı
Gündem

Sarıgül'ün don rengini bilen Tayyar'a sorular! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Şamil Tayyar'ın Mustafa Sarıgül hakkındaki sözlerini mercek altına aldı. Tayyar'ı..
Eisenkot'tan Netanyahu'nun teklifine sert karşılık
Dünya

Eisenkot'tan Netanyahu'nun teklifine sert karşılık

İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen bebek katili Eisenkot, Netanyahu'nun ulusal birlik hükümeti teklifini "yeni bir algı operasyonu" ..
Bahçeli'den Kıbrıs mesajı: Vazgeçilmez hedefimizdir
Gündem

Bahçeli'den Kıbrıs mesajı: Vazgeçilmez hedefimizdir

KKTC kuruluşunun 43'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulunan MHP Devlet Bahçeli "Kıbrıs Türk devletinin yaşatılması, egemenliğinin güçle..
Ali Koç’tan moderatöre "Türkiye" uyarısı
Gündem

Ali Koç’tan moderatöre "Türkiye" uyarısı

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Ali Koç, Türkiye'yi "Turkey" diye ifade eden moderatörü düzeltti. Ülkeni..
İran'ın mezhepçi politikalarını araştıran Sünni siyasetçi Beyrut'ta öldürüldü!
Dünya

İran'ın mezhepçi politikalarını araştıran Sünni siyasetçi Beyrut'ta öldürüldü!

Beyrut'ta öldürülen eski Irak milletvekili Ahmed el Alvani'nin, İran ve desteklediği silahlı grupların Irak'ta işlediği öne sürülen ihlaller..
Bakın şu utanmaza
Gündem

Bakın şu utanmaza

Ailesine yönelik başlatılan soruşturma sonrası sapkın ilişkileri, iğrenç tacizleri, öğrencilere yönelik istismar skandalları ortaya saçılan,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23