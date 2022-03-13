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Dünya Zelensky'den şok açıklama! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Dünya

Zelensky'den şok açıklama! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Putin'in "Müzakerelerde olumlu gelişmeler var" sözlerinin ardından Zelenski'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Zelenski, "Bir şeyler üzerinde anlaşmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 11:56:00 -
Zelensky'den şok açıklama! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Rusya ve Ukrayna arasında bir yandan savaş sürerken, diğer yandan da diplomasi trafiği devam ediyor. Rusya cephesinden Putin-Zelensky görüşmesiyle ilgili olumlu mesajlar gelirken, Ukrayna'dan bir açıklama yapıldı. Rusya ile müzakerelerle ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus heyetle belli başlı konuların görüşüldüğünü, bir şeylerde anlaşmaya başladıklarını söyledi.

Zelenskiy, sadece Rusya’dan değil, Batılı liderlerden de güvenlik garantileri almaları gerektiğini, Rusya ile görüşmelere hazır olduğunu ifade etti.

 

 

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