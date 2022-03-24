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Dünya Zelensky'den, Biden'a Abramovich ricası
Dünya

Zelensky'den, Biden'a Abramovich ricası

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin, ABD Başkanı Biden'dan, Rus milyarder Roman Abramovich'in Rusya ile arabuluculuk yapabileceği gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 02:09:00 - 2022-03-24 02:11:11
Zelensky'den, Biden'a Abramovich ricası

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Rus milyarder Abramovich'in Zelensky ile Biden arasındaki görüşmelerde konu edildiği bildirildi.

Şirketleri yaptırım dışı

Habere göre Zelensky, Putin'le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD'den Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istedi. Beyaz Saray bunun üzerine yaptırım listesini hazırlayan Hazine Bakanlığına ulaşarak listede Abramovich'in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı.

AB ve İngiltere'nin kara listesinde

AB ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Abramovich'in ABD'nin yaptırım listesinde yer almamasının Zelensky'den Biden'a gelen bu taleple ilişkili olduğu kaydedilen haberde, Abramovich'in halihazırda böyle bir arabuluculuk görevi üstlenip üstlenmediğinin ise bilinmediği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD yönetimi, AB ile koordineli şekilde önceki hafta çok sayıda Rus oligarka yaptırım kararı almış ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulmuştu.

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