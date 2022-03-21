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Dünya Zelensky: Başarısız olursak üçüncü dünya savaşı başlamış demektir
Dünya

Zelensky: Başarısız olursak üçüncü dünya savaşı başlamış demektir

CNN’e konuşan Zelensky, Putin ile müzakerelere hazır olduğunu belirterek, başarısız olurlarsa 3. dünya savaşının başlamış olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 03:26:00 -
Zelensky: Başarısız olursak üçüncü dünya savaşı başlamış demektir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD haber kanalı CNN'e konuştu.

Zelensky, Putin'i kastederek şu ifadeleri kullandı:

“Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum. Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor."

“Onurumuz canları kurtaramayacak”

Zelensky, her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurgulayarak şu sözlerle devam etti:

“Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak.

“girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir”

Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir."

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