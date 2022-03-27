Zelenskiy'nin çağrısının ardından Londra'da 'Ukrayna'ya destek gösterisi' düzenlendi

Ukraynalı Katherina'dan Türkiye'ye teşekkür

Göstericiler arasında yer alan ve eşi Türk olan Ukraynalı Katherina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 hafta önce annesi ve kardeşiyle Ukrayna'dan ayrıldığını, Moldova, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geçtiğini anlattı. Katherina, daha sonra Türkiye'den Londra'ya geldiğini belirterek, "Her şey için Türkiye'ye çok teşekkür ederiz." dedi.

Savaşın ne zaman biteceğini ve ne olacağını bilmediğini dile getiren Katherina, Ukrayna'nın bu savaşı kazanacağından emin olduğunu ifade etti.

"Ukrayna'yı ve özgürlüğü desteklemek için sokaklara çıkın"

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 30. gününde sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülü mesajda ulusa seslenen Zelenskiy, Rusya'yla savaşta bir ayı geride bıraktıklarını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugünden itibaren, 24 Mart'tan başlayarak, Rusya'nın saldırılarından tam 1 ay sonra, bundan sonraki duruşunuzu gösterin. Ofislerinizden, evlerinizden, okullarınızdan ve üniversitelerinizden çıkın gelin. Barış adına gelin. Ukrayna'yı desteklemek, özgürlüğü desteklemek, yaşamı desteklemek için Ukrayna sembolleriyle meydanlarınıza, sokaklarınıza çıkın. Kendinizi görünür ve duyulur hale getirin. İnsanların önemli olduğunu söyleyin. Özgürlük önemli. Barış önemli. Ukrayna önemli. 24 Mart'tan itibaren şehirlerinizin merkezlerinde savaşı durdurmak isteyenler bir araya gelsin."

Dünya kamuoyuna seslenen Zelenskiy, "Hepimiz Rusya'yı durdurmalıyız, dünya savaşı durdurulmalı. Ukrayna'yı desteklemek için çalışan herkese minnettarım ama savaş devam ediyor. Sivillere yönelik terör devam ediyor. Bir ay oldu. Bu çok uzun. Kalbim, Ukraynalıların kalbi ve dünyadaki tüm özgür insanların kalbi kırılıyor. Bu yüzden sizlerden savaşa karşı çıkmanızı istiyorum." demişti.