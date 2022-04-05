  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zelenskiy'den sert tepki: O zaman BM'nin kapısını kapatalım
Dünya

Zelenskiy'den sert tepki: O zaman BM'nin kapısını kapatalım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Sadece güçlünün haklı olduğu ve ordularıyla kendini savunabileceği uluslararası düzenden bahsedeceğiz. O zaman BM'nin kapısını kapatalım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 18:05:00 -
Zelenskiy'den sert tepki: O zaman BM'nin kapısını kapatalım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Sadece güçlünün haklı olduğu ve ordularıyla kendini savunabileceği uluslararası düzenden bahsedeceğiz. O zaman BM'nin kapısını kapatalım" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy şunları kaydetti:

Her şeyin kurgulandığını söyleyecekler ama kanıtlar var. Savaş suçlularının cezalandırılması gerekiyor.

BM Güvenlik Konseyi'ne şunu sormak istiyorum: Ellerinden gelen her şeyi yaparak mümkün olduğu kadar zarar vermeye çalışıyorlar. Sadece güçlünün haklı olduğu ve ordularıyla kendini savunabileceği uluslararası düzenden bahsedeceğiz. O zaman BM'nin kapısını kapatalım. Birleşmiş Milletler'i kapatmaya hazır mısınız? Böyle düşünmüyorsanız derhal harekete geçmeniz gerekiyor.

Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada.

Ukrayna, yeni güvenlik sistemine önayak olmaya hazır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay