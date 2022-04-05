Zelenskiy'den sert tepki: O zaman BM'nin kapısını kapatalım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Sadece güçlünün haklı olduğu ve ordularıyla kendini savunabileceği uluslararası düzenden bahsedeceğiz. O zaman BM'nin kapısını kapatalım" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy şunları kaydetti:

Her şeyin kurgulandığını söyleyecekler ama kanıtlar var. Savaş suçlularının cezalandırılması gerekiyor.

BM Güvenlik Konseyi'ne şunu sormak istiyorum: Ellerinden gelen her şeyi yaparak mümkün olduğu kadar zarar vermeye çalışıyorlar. Sadece güçlünün haklı olduğu ve ordularıyla kendini savunabileceği uluslararası düzenden bahsedeceğiz. O zaman BM'nin kapısını kapatalım. Birleşmiş Milletler'i kapatmaya hazır mısınız? Böyle düşünmüyorsanız derhal harekete geçmeniz gerekiyor.

Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada.

Ukrayna, yeni güvenlik sistemine önayak olmaya hazır.