Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirecek açıklama

Kiev yönetimi, Batı'dan savaş uçakları almayla ilgili ısrarını sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, G7 müttefiklerine yaptığı açıklamada, Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verme planını onaylayacağını söylemişti.

Bu konuda bir çağrıda daha bulunan Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy, Kiev'e F-16 savaş uçakları sağlamaya hazır ülke liderlerinden "ciddi, güçlü" bir teklif aldığını ve kilit müttefiklerle nihai anlaşmaları beklediğini söyledi.

Ukrayna'nın gözü F-16 savaş uçaklarında

Zelenskiy, "Ortaklarımız kaç uçağa ihtiyacımız olduğunu biliyor." ifadesini kullanırken, "Bazı Avrupalı ortaklarımızdan sayı hakkında bilgi aldım. Bu, ciddi ve güçlü bir teklif." dedi.

Ukrayna lideri, "ABD ile ortak bir anlaşma" da dahil olmak üzere nihai bir anlaşmayı beklediklerini kaydetti.

Kiev'in hangi müttefiklerinin, söz konusu jetleri Ukrayna'ya göndermeye hazır olduğu henüz belli değil.

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Rusya: Çatışmayı tırmandırır

Bu arada Rusya, ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının nükleer silahları "barındırabileceğini" söylerken, bunları Kiev'e sağlamanın çatışmayı daha da tırmandıracağı konusunda uyardı.

Savaş uçağı koalisyonu

İngiltere ve Hollanda, İzlanda'daki Avrupa Konseyi zirvesinin oturum aralarında Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için bir "uluslararası koalisyon" üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.

Ayrıca İngiltere ve Almanya yakın gelecekte Kiev’e savaş uçağı teslim etmeyeceklerini ve Ukrayna'ya olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin nihai kararın ABD’ye ait olduğunu bildirmişti.