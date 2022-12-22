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Dünya Zelenskiy'den ABD temasları hakkında açıklama: İyi sonuçlarla ayrılıyoruz
Dünya

Zelenskiy'den ABD temasları hakkında açıklama: İyi sonuçlarla ayrılıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD temasları hakkında, 'Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 20:31:00 -
Zelenskiy'den ABD temasları hakkında açıklama: İyi sonuçlarla ayrılıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD temasları hakkında, 'Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz.' açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönüş yolunda Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslendi.

Volodimir Zelenskiy, "Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz. Gerçekten (bize) yardımcı olacak şeylerle." dedi.

Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna için devlet ve halkın güvende olması anlamına geldiğini kaydeden Zelenskiy şöyle devam etti:

"Ukrayna için bu sorun çözüldü. Maddi destek de var. Diğer anlaşmalar da var, onlar hakkında daha sonra konuşacağız."

Zelenskiy, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönmeden Polonya'da mevkidaşı Andrzej Duda ile de bir araya geldiğini kaydederek "Hazırlık yapıyoruz, ortak güçlerimizi güçlendiriyoruz." dedi.

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